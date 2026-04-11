روسيا على خط الوساطة.. موسكو تلوح بالدبلوماسية وتترقب الانضمام لمفاوضات إسلام آباد

تتابع روسيا باهتمام بالغ مسار المفاوضات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تؤكد فيه موسكو أنها ليست بعيدة عن تطورات هذا الملف، وتسعى للحفاظ على حضورها في أي تحرك دبلوماسي مرتبط بالأزمة.

وقف العمليات العسكرية

وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة وقف العمليات العسكرية، لا سيما في لبنان، داعية جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار وتحمل مسؤولياتها لتجنب مزيد من التصعيد، والاتجاه نحو تسوية سياسية شاملة.

وأكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، استعدادها للقيام بدور الوسيط إذا ما طُلب منها ذلك، في إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي والمساهمة في تهدئة التوترات.

حسم موقف موسكو خلال الساعات المقبلة

وفي تطور لافت، ترددت أنباء عن توجيه دعوة من باكستان لروسيا للمشاركة في هذه المفاوضات، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية حسم موقف موسكو خلال الساعات المقبلة، خاصة إذا شهدت المحادثات تقدمًا ملموسًا، مع احتمالات بترؤس وزير الخارجية سيرجي لافروف للوفد الروسي حال المشاركة.

