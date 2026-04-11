الزمالك يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية

تمسك مسئولو نادي الزمالك بحضور الجماهير بالسعة الكاملة في ستاد القاهرة خلال مباراة شباب بلوزداد في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية المقرر لها يوم 17 أبريل الجاري.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "مجلس الزمالك يحاول الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العودة أمام شباب بلوزداد"

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد نيلسون مانديلا، ليقطع الأبيض شوطًا نحو التأهل للنهائي.