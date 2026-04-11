خبير استراتيجي : مفاوضات واشنطن وطهران تحمل مؤشرات إيجابية

أكد اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، أن مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران يعكس مؤشرات إيجابية نحو إمكانية التوصل إلى حلول توافقية ترضي مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن القائمين على إدارة هذا الملف يمتلكون القدرة على التعامل مع التعقيدات الحالية وتجاوزها.

رغبة حقيقية في الوصول إلى اتفاق

وأوضح، خلال استضافته ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة الحياة، أن كلا الجانبين الأمريكي والإيراني يبديان رغبة حقيقية في الوصول إلى اتفاق، في ظل ما تكبده الطرفان من خسائر كبيرة نتيجة التصعيد الأخير.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأزمة كانت واسعة النطاق، حيث قدرت خسائر الولايات المتحدة ما بين 25 و35 مليار دولار، بينما بلغت خسائر الجانب الإسرائيلي ما بين 12 و15 مليار دولار، في حين تكبدت إيران خسائر أكبر تُقدَّر بنحو 160 مليار دولار، فضلًا عن تدمير واسع النطاق أعادها نحو 15 عامًا إلى الوراء، وهو ما يعزز من فرص الدفع نحو تسوية سياسية في المرحلة المقبلة.

