رفع 60 حالة إشغال طريق ضمن مبادرة شارع منظم رصيف آمن بحي ثانِ الإسماعيلية

واصلت الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية اليوم السبت، حملاتها ضمن مبادرة “شارع منظم.. رصيف آمن”، والتي تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بمواصلة الجهود لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية.

شهدت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تكثيف المرور الميداني بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق الحي (شارع السكة الحديد وطنطا والمنصورة).

وأسفرت الحملة عن، رفع ٦٠ حالة اشغال طريق أمام المحال التجارية، التي تعيق حركة المواطنين، هذا إلى جانب إزالة ١٨ تندة صاج وإزالة الزوائد لـ ٤ أكشاك و١٢ حاجزا حديديا على الرصيف و تم إخطار ٨٠ محل للتقديم على قانون ترخيص المحال رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ مدينة الإسماعيلية بأن الحملات مستمرة بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تعيق حق المواطن في استخدام الرصيف، مشددة على أهمية التزام أصحاب المحال بالمساحات المقررة وعدم التعدي على الطريق العام.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على استعادة المظهر الحضاري للمدينة، وتحقيق الانضباط بالشارع، بما يضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.