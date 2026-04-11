إصابة شابين فى حادث تصادم على الطريق الزراعي بطوخ

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، أمام مول العابد في اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب موتوسيكل، ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات متفرقة.

إخطارا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب دراجة نارية نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى إصابة مستقليها.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضعان للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهما الصحية.



وتبين أن المصابين هما: مها يونس يحيى، 21 عامًا، مقيمة بقرية السفاينة التابعة لمركز طوخ، وعبد الرحمن مصطفى محمد، 20 عامًا، مقيم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وقامت الجهات المعنية جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، مع توجيه السائقين بضرورة الالتزام بقواعد السلامة لتجنب وقوع حوادث مماثلة.