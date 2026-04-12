نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي درع الأمان لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية لقمة المصريين

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مؤكدين أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد النواب أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وزيادة المخزون الاستراتيجي، وإحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

وقالوا إن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن توفير السلع بأسعار مناسبة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات.

وشدد النواب على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي الغذائي، وضمان حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.

وأكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأمن الغذائي، وتؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا في الأسواق المصرية.

وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير منظومة التوزيع، بما يضمن توافر السلع الأساسية بشكل دائم وبأسعار مناسبة للمواطنين.

إدراك الدولة لأهمية القطاع الزراعي

وأشار إلى أن دعم المزارعين، خاصة في ملف توريد القمح، يعكس إدراك الدولة لأهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل الأزمات العالمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الأدوات الكفيلة بحماية المواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي وضمان استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.

في السياق ذاته، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية تعكس رؤية استراتيجية شاملة لحماية الأمن الغذائي المصري، وضمان استقرار الأسواق في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت “العسيلي”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الحفاظ على مخزون آمن لفترات كافية يمثل صمام أمان حقيقي للاقتصاد الوطني.

دعم الفلاح المصري ورفع سعر توريد القمح

وأضافت أن دعم الفلاح المصري ورفع سعر توريد القمح خطوة مهمة لتشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، مؤكدة أن ذلك يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة استمرار الرقابة المشددة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومتي الإنتاج والتوزيع لضمان الكفاءة والعدالة.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي إن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام يحقق تطلعات المواطنين.

فيما أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية تمثل خطوة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تتحرك بخطة مدروسة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، مشيرًا إلى أن تعزيز المخزون الاستراتيجي يساهم بشكل مباشر في تحقيق استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي تقلبات مفاجئة في الأسواق.

دعم المزارعين ورفع سعر توريد القمح

وأضاف أن دعم المزارعين ورفع سعر توريد القمح يعكس حرص القيادة السياسية على تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب تطوير منظومة التوزيع والبورصة السلعية لتحقيق الشفافية وضبط الأسعار، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

واختتم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي الغذائي وضمان حياة كريمة للمواطنين.

