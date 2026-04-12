تعذر الحضور.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية فض اعتصام النهضة

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ 9 مايو لتعذر حضور المتهمين.

تفاصيل أمر إحالة المتهمين

وكشف أمر إحالة، أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كما أن المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.