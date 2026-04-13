سنابدراجون X2 Elite.. منصة قوية لويندوز على ARM تهددها تسعيرة الشركات

كشفت منصة Wccftech في تقرير تحليلي أن معالجات كوالكوم الجديدة Snapdragon X2 Elite تقدّم أخيرًا الأساس التقني القوي الذي كان يحتاجه نظام ويندوز على معمارية ARM لينافس جدّيًا حواسب إنتل و AMD وشرائح أبل M‑Series، لكن طريقة تسعير الأجهزة من جانب الشركات المصنعة (OEMs) تهدد مستقبل هذه المنظومة منذ البداية.

وأوضح التقرير أن أغلب الحواسب المحمولة المبنية على Snapdragon X2 Elite تُطرح كمنتجات «فلاجشيب» وبأسعار قريبة جدًا من أجهزة أبل ماك بوك أو حواسب ويندوز الرائدة بمعالجات x86، ما يقلل حافز المستخدمين لتجربة منصة ما زالت حديثة نسبيًا في أعين كثيرين.

أداء ومعمارية تجعل المنصة جاهزة للمنافسة

أشارت تحليلات Counterpoint Research وPCMag إلى أن Snapdragon X2 Elite ونسخة X2 Elite Extreme يمثلان أكبر قفزة لكوالكوم في عالم حواسب ويندوز على ARM؛ حيث يعتمد الجيل الجديد على نوى Oryon في جيله الثالث، مع ما يصل إلى 18 نواة في شريحة X2 Elite Extreme، وسرعات تصل إلى 5 جيجاهرتز، وذاكرة كاش أكبر، ومعالج ذكاء اصطناعي (NPU) بقوة تقارب 80 تريليون عملية في الثانية (80 TOPS).

وأوضحت هذه التقارير أن المنصة الجديدة تقدم كفاءة طاقة عالية مع أداء يضعها مباشرة في مواجهة شرائح أبل M5 ومعالجات إنتل وAMD المحمولة، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمهام الإنتاجية اليومية.

وأكدت شركة أسوس في تدوينة رسمية أن منظومة Windows on ARM وصلت في 2026 إلى «نقطة تحوّل» مع Snapdragon X2 Elite، بعد تحسن كبير في التوافق البرمجي؛ إذ أصبحت معظم المتصفحات، وبرامج الإنتاجية، وتطبيقات التواصل، وعدد متزايد من أدوات الإبداع متاحة بإصدارات أصلية (Native) لمعالجات ARM، مع تحسن طبقة توافق ويندوز لتشغيل تطبيقات x86 التقليدية عندما لا تتوفر نسخة مخصصة.

تسعير «فلاجشيب» يهدد انتشار المنصة

حذرت Wccftech من أن إستراتيجية الشركات المصنعة للأجهزة قد تعيد سيناريو فشل محاولات سابقة لنشر ويندوز على ARM؛ فبدل طرح حواسب بمعالجات Snapdragon X2 Elite بأسعار متوسطة أو مقبولة تشجّع المستخدم على التجربة، تُطرح الأجهزة في فئة سعرية مرتفعة تجعل المقارنة المباشرة مع ماك بوك أو حواسب إنتل/AMD القوية أمرًا حتميًا.

واستشهد التقرير بحواسب مثل أسوس Zenbook A16 المزود بمعالج X2 Elite Extreme، والذي يبدأ سعره من 1,699.99 دولارًا، أي في منطقة أسعار أجهزة أبل ومايكروسوفت سيرفس رائدة، رغم أن المنصة ما زالت تبني صورتها عند المستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن هذه السياسة قد تكرّس انطباعًا لدى المستهلك بأن «ويندوز على ARM تجربة مكلفة وغير مضمونة»، بدل أن تكون خطوة منطقية نحو أجهزة أكثر هدوءًا وكفاءة في استهلاك الطاقة بعمر بطارية أطول، وهي المزايا التي تراهن عليها كوالكوم أساسًا.

مسؤولية مشتركة بين كوالكوم ومايكروسوفت و«مصنّعي الأجهزة»

لفتت Wccftech إلى أن اللوم لا يقع بالكامل على الشركات المصنعة للحواسب؛ فجزء من التحدي يعود إلى مايكروسوفت نفسها التي ما زالت تركّز دعم ARM في إطار ويندوز فقط، مع غياب دعم رسمي كامل لأنظمة أخرى مثل لينكس، وهو ما يحد من جاذبية الشريحة لجمهور المطورين وهواة الأنظمة البديلة.

وأوضح نقاش على منتدى Reddit أن كوالكوم أقرت بوجود طلب قوي على دعم لينكس على معالجات X Elite وX2 Elite، لكنها تؤكد أن أولويتها الحالية هي تحسين تجربة ويندوز، مع اقتراح استخدام طبقة WSL2 داخل ويندوز لمن يريد بيئة لينكس.

في المقابل، تشير تحليلات Counterpoint إلى أن كوالكوم قامت بما عليها على مستوى التصميم العتادي (الهاردوير) وتعاونت مع مايكروسوفت ومطوري التطبيقات لتحسين التوافق، لكن النجاح التجاري سيتوقف في النهاية على مزيج معقد من التسعير، والتسويق، وتنوّع التصميمات التي يطرحها الشركاء المصنعون.

فرص نجاح حقيقية.. إذا تم تعديل المسار

أكد التقرير أن Snapdragon X2 Elite يقدم لأول مرة «أرضية صلبة» لبناء منظومة كاملة لويندوز على ARM، مع أداء متقدم وتوافق برمجي أفضل بكثير من الأجيال الأولى، لكنه حذّر من أن استمرار الشركات في وضع هذه الأجهزة في خانة «فلاجشيب بسعر مرتفع فقط» قد يحد من حجم القاعدة الجماهيرية، وبالتالي يقلل حافز المطورين للاستثمار بشكل أعمق في التطبيقات الأصلية لهذه المنصة.

ويرى التحليل أن الطريق الأمثل لنجاح المنصة خلال السنوات المقبلة يتطلب طرح نماذج بأسعار أقرب للفئة المتوسطة أو المتوسطة العليا، مع تسويق يركز على مزايا البطارية والهدوء والذكاء الاصطناعي، وليس فقط على أنها «بديل لماك بوك»، إلى جانب استمرار مايكروسوفت وكوالكوم في تحسين التوافق وإزالة الحواجز أمام المطورين.

بهذه الشروط، يمكن أن يتحول Snapdragon X2 Elite من تجربة محصورة في فئة ضيقة من المستخدمين إلى خيار رئيسي في سوق الحواسب المحمولة، بدل أن يواجه مصير محاولات سابقة لم تكتمل.