سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
إمام عاشور ينتظر العروض الخليجية بعد كأس العالم.. وهذا موقف زيزو
هل يجوز أداء العمرة بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
11.5 مليار دولار.. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة في الحرب ضد إيران
ماذا قال عمرو بن العاص في خطبة شم النسيم؟.. الإفتاء توضح وصيته
كنت هموت بجد.. طارق النهري يكشف كواليس أصعب مشاهده في المداح| فيديو
دعاء الصباح مكتوب.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب الرزق والتوفيق
من قلب باريس.. أقباط مصر بفرنسا في عيد القيامة: "الرئيس السيسي أعادنا لحضن الوطن"
إيران ترد على تهديد ترامب: سيبقى مضيق هرمز تحت سيطرتنا إلى الأبد
شم النسيم 2026 اليوم.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وهل يخالف الشرع؟
كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي
بقيادة الحكومة.. مباراة بين نجوم الفن والرياضة لمواجهة استهلاك الكهرباء
مهرجان إسطنبول| Dead Dogs Don’t Bite.. حين تتحول النفايات إلى مرآة لفساد النفوس

فيلم Dead Dogs Don't Bite
فيلم Dead Dogs Don’t Bite
محمد نبيل

بحضور كامل فريق العمل، قدّم المخرج التركي نوري جيهان أوزدوغان فيلمه الروائي الطويل الأول Dead Dogs Don’t Bite ضمن عروض مهرجان إسطنبول السينمائي في دورته الـ45، في العرض التركي الأول بعد انطلاقته العالمية من مهرجان روتردام مطلع العام الحالي.
 

ينطلق الفيلم من عالم المهمشين، وتحديدًا من قلب تجارة النفايات غير القانونية، حيث يعمل إسمت وصديق طفولته دوغو في أسفل هرم منظومة قذرة تقوم على دفن المخلفات غير القابلة للتدوير في الطبيعة. غير أن هذا الفضاء الواقعي لا يظل مجرد خلفية درامية، بل يتحول تدريجيًا إلى استعارة كثيفة لاقتصاد الفساد، وتآكل الضمير، وانهيار الصداقة تحت وطأة المال والعنف.

ما يلفت النظر في معالجة الفيلم هو قدرته على إعادة توظيف مفردات أفلام العصابات والجريمة داخل سياق اجتماعي وبيئي شديد المحلية. فالعنف هنا لا يأتي بوصفه استعراضًا شكليًا، بل كامتداد مباشر لبنية تعيد تعريف القمامة، كما تعيد تعريف الإنسان نفسه باعتباره موردًا قابلًا للاستهلاك والاستبدال. ومن هنا يكتسب الفيلم بعده النقدي، متجاوزًا الحكاية الفردية إلى مساءلة منظومة قيم كاملة.

بصريًا، يعتمد الفيلم نمطا قاتما وملمسا خشنًا للصورة، يعكسان طبيعة العالم الذي تدور فيه الأحداث، يتخلله بعض المشاهد التي يمكن وصفها بالقاسية، بعيدا عن صورة تركيا البراقة التي كرستها المسلسلات التلفزيونية "السياحية"التي تصدر إلى العالم العربي، والتي اعتادت تقديم فضاءات وشخصيات أكثر جمالًا.
 

أما على مستوى الأداء، فيمنح كمال بوراك ألبر شخصية إسمت هشاشتها الأخلاقية والإنسانية، فيما يضفي بوراك جان دوغان على شخصية دوغو ثقلًا دراميًا يوازن بين الصداقة والتهديد الكامن. وتبقى هذه الثنائية من أبرز عناصر قوة الفيلم، إذ يقوم البناء الدرامي في جوهره على تفكيك العلاقة بين الصديقين بوصفها المفتاح الرئيسي لتطور الأحداث، في ربط ذكي بين التلوث البيئي والتلوث الأخلاقي.
 

“رغم أنه عمل أول، وجدنا فيه قدرًا كبيرًا من الثراء أهّله للمشاركة في المسابقة الدولية ممثلًا لتركيا إلى جانب عدد من الأفلام المحلية الأخرى.”.. بهذه الكلمات عبر مدير المهرجان التركي Kerem Ayan، في حديثه إلى صدى البلد، عن حماسه لاختيار الفيلم ضمن برنامج مهرجان إسطنبول السينمائي.

فيلم Dead Dogs Don’t Bite يرسخ حضور إسم جديد في السينما التركية الشابة، صوت يختار المكاشفة أداة للاشتباك مع الأزمات الاجتماعية والأخلاقية، بدلا من دفنها كما تدفن النفايات في باطن الأرض.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب 21 اليوم

سعر الذهب اليوم جميع الأعيرة بدون المصنعية

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

هل الميت يُعذَّب في قبره

هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟.. أمين الإفتاء يجيب

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026.. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026 .. طريقة الاستعلام وموعد الصرف

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد