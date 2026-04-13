بميزات احترافية.. إنفنيكس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

تستعد شركة إنفينيكس لإطلاق هاتفها الجديد إنفينيكس نوت 60 برو يوم 13 أبريل ، وقد بدأت بعض التفاصيل الأولية بالظهور على الإنترنت

تُبرز صفحة الهاتف على موقع فليبكارت إحدى أبرز ميزاته، بينما يكشف الموقع الرسمي عن مواصفات إضافية قبل الإعلان الرسمي. تُقدّم هذه المعلومات مجتمعةً صورةً أوضح لما يمكن توقعه من الجهاز المرتقب.

أهم ميزات هاتف Infinix Note 60 Pro

يعد من أبرز مميزات هاتف Infinix Note 60 Pro أنه مزود بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع ، مما يجعله أول هاتف من Infinix بمعالج Qualcomm. وتعد الشركة بتشغيل لعبة Call of Duty Mobile بمعدل 120 إطارًا في الثانية، كما يتضمن الهاتف وحدة تبريد بالبخار بمساحة 4758 مم² لتبديد الحرارة.

تتميز شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة في هاتف Note 60 Pro بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة. كما توفر الشاشة ميزات مثل وضوح خالٍ من الوميض أثناء الاستخدام الليلي، وتخفيف دوار الحركة، وحماية Gorilla Glass 7i. ولعشاق الصوت، يضم الهاتف مكبرات صوت مزدوجة بتقنية JBL.

يحتوي هاتف Note 60 Pro على بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 90 واط. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 30 واط والشحن المباشر. ويحتوي الجهاز على مستشعر لمعدل ضربات القلب لمراقبة معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وتقلب معدل ضربات القلب من خلال تطبيق My Health من Infinix.

يأتي هاتف Note 60 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K وتقنية AIGC للصور الشخصية. ويضم الهاتف ميزات أخرى، مثل نظام التشغيل Android 16 المبني على XOS 16، ومساعد Folax AI، وزر الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة، وتقنية NFC، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء. ومن المؤكد أن الهاتف سيحصل على تحديثات نظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية لمدة خمس سنوات.

