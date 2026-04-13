كهرباء الإسماعيلية يهاجم الحكام: نريد معرفة معايير معاقبة اللاعبين

تحدث شريف عابدين عضو مجلس إدارة كهرباء الاسماعيليه و المشرف على الكرة، عن تفاصيل عقوبة إسلام عبدالنعيم لاعب الفريق التي تعرض لها بالإيقاف 5 مباريات.

وقال عابدين خلال مداخله هاتفيه لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور ، إن إسلام عبدالنعيم في مباراة بتروجت قبل الماضية، تم طرده في أول 7 دقائق من المواجهة والحكم قال إن اللاعب تلفظ.

عقوبة الرابطة كانت إيقاف مباراتين بسبب الطرد المباشر بالإضافة إلى غرامة ٥ آلاف جنيه، ولكن الحكم في تقريره قال إن إسلام عبدالنعيم تلفظ ضد الحكم وقال له "أنتوا معندكوش فكرة" واللاعب أقسم لنا أنه لم يقل هذا الكلام.

وتابع: تقرير الحكم جعل اللاعب يتعرض للإيقاف لمدة 5 مباريات وجعل الغرامة 35 ألف جنيه، لذلك نريد حاليًا معرفة المعايير التي تتم بها العقوبات، كيف لاعب "يتلفظ" على حد وصف الحكم يتم إيقافه 5 مباريات ولاعب في نادي آخر يتعدى على الحكم يتم إيقافه 4 مباريات فقط.

وأكد، أنه تم الاستئناف على العقوبة ولكن تم رفض الاستئناف وتأكدت العقوبة على اللاعب بالإيقاف 5 مباريات، رغم حاجة الفريق إلى كل لاعب في الوقت الحالي.

وواصل: في المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري، الحكم توجه للفار لرؤية اللاعب والمدير الفني رضا شحاتة توجه للحكم الرابع وسأله هل يتم مشاهدة اللاعب وقال له نعم وعاد رضا شحاتة لمقاعد البدلاء مرة أخرى ولكنه تفاجأ أن الحكم منحه إنذار وحتى الآن لا نعرف السبب والحكم قاله له لإنك تتحدث مع الحكم الرابع.

واختتم: هل تريدون المدير الفني لا يتحدث مع الحكام؟، مشيرًا إلى أنه يرغب في معرفة المعايير التي تتم من خلالها معاقبة اللاعبين.