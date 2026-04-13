محافظ دمياط يزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة

قدم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال الزيارة التى أجراها لكنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط.

وكان فى استقباله المطران ناركسيوس الوكيل البطريركى مطران دمياط و بورسعيد والمنصورة وقنطرة شرق والأب بندليمون راعى الكنيسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، و النائب فوزى الجوجرى والنائبة عبير رخا والنائبة مروة صالح أعضاء مجلس النواب و النائب أمير الصديق عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الدينية و الأمنية و التنفيذية والمجتمع المدنى

وأعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن أصدق التهانى بهذه المناسبة المجيدة، داعياً الله أن يعيدها على مصر بدوام الخير والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأعرب " محافظ دمياط " عن سعادته بالصورة العظيمة لتلاحم أبناء مصر وتكاتفه والذى يربطه روابط تاريخية عميقة ليصبح نسيج واحد يعمل من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأكد " محافظ دمياط " أن تلك الفترة تشهد توالى الأعياد ، التى عكست عمق هذا الترابط وجدد تهنأته لأبناء مصر بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة المجيدة.

وعلى الجانب الآخر أعرب المطران ناركسيوس والأب بندليمون عن امتنانهما بزيارة محافظ دمياط للكنيسة للمشاركة فى احتفال أبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وقاما باهداء درع الكنيسة إلى محافظ دمياط تقديرًا لجهوده المبذولة لدعم عجلة التنمية بالمحافظة، وخدمة أبنائها.