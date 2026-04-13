لخلافات أسرية.. شخص ينهي حياة زوجته بإحدى قرى بني مزار شمال المنيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بـ شم النسيم
وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل ممثلي شركة "باراسون" الهندية لبحث سبل التعاون الاستراتيجي
الذهب يفقد 30 جنيهًا محليًا و42 دولارًا عالميًا في يوم واحد
قلماوي: وجود مي الغيطي في The Mummy مفيد جدا للعمل لهذا السبب
بابا الفاتيكان مهاجما ترامب: الرسالة المسيحية تتعرض لـ إساءة الاستخدام
عيد شم النسيم.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
باتفاق مع الري | تحرّك في الفضائيات والإذاعة للتوعية بترشيد استهلاك المياه
اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل
عبلة الهواري لصدى البلد: لابد من تعريف الزواج الصحيح في قانون الأحوال الشخصية
رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي
بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حزب الوعي: توجيهات الرئيس السيسي حول قوانين الأسرة تعزز الأمن المجتمعي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الشعراوي

رحب حزب الوعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري، والتي تشمل قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستقر.

وأكد الحزب في بيان أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها نحو معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، عبر تشريعات عصرية تستند إلى دراسات متعمقة وآراء العلماء والمتخصصين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وصون كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

ورأى حزب الوعي أن الإسراع في إقرار هذه القوانين يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الاستقرار الأسري، والحد من النزاعات التي تنعكس سلبا على تماسك المجتمع، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

وشدد الحزب على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة لجميع أطراف الأسرة، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية.

وفي هذا السياق، أعلن حزب الوعي دعمه الكامل لهذه التوجهات، مؤكدا استعداده للمساهمة الفاعلة في مناقشة وصياغة رؤى بناءة تسهم في خروج هذه القوانين بشكل متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويعزز استقرارها.

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

اضطراب دولي يسبب غلق مضيق هرمز

نتنياهو يدعم حصارًا بحريًا على طهران.. وبزشيكان: سندافع بحزم عن حقوقنا

حاملة الطائرات جيرالد فورد

البحرية الأمريكية: قواتنا ستفرض سيطرتها على بحر العرب وخليج عمان

عدوي يستقبل نقيب المحامين السودانيين

عدوي يستقبل نقيب المحامين السودانيين.. ويؤكد دعم أدوار النقابة في معركة العدالة

بالصور

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات ممتعة اختفت

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك

ضربة قاضية.. تراجع مبيعات أغلى سيارة بورش في العالم

بورش
بورش
بورش

ضبط 16 طن أسماك مملحة ومدخنة خلال حملات رقابية مكثفة بالشرقية

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد