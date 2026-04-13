بعد تراجعه .. تعرف على سعر الدرهم الإماراتي في مصر

تراجعت أسعار الدرهم الإماراتي في مصر، علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وتعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر في مصر.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدرهم الإماراتي اليوم، الإثنين 13 أبريل 2026، مقابل الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين 13-4-2026:

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم، الإثنين 13-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 14.46 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، الإثنين 13-4-2026، نحو:

سعر الشراء: 14.44 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم،الإثنين 13-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.44 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات اليوم، الإثنين 13-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع: 14.46 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم،الإثنين 13-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع: 14.47 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم، الإثنين 13-4-2026، نحو:

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع: 14.46 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم، الإثنين 13-4-2026، نحو:

سعر الشراء: 14.43 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم، الإثنين 13-4-2026لنحو:

سعر الشراء: 14.42جنيه.

سعر البيع: 14.47 جنيه.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، الإثنين 13-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.40 جنيه.

سعر البيع: 14.47 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري اليوم، الإثنين 13-4-2026، لنحو:

سعر الشراء: 14.38 جنيه.

سعر البيع: 14.48 جنيه.

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم،الإثنين 13-4-2026، عند:

سعر الشراء: 14.45 جنيه.

سعر البيع: 14.49 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

14.46 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

14.45 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

14.45 جنيه.

وفقًا لقرر البنك المركزي من تعطل العمل في البنوك البالغ عددها 36 بنكًا اعتبارا من يوم، الأحد، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وستعود لعملها بمختلف الفروع البنكية على مستوى الجمهورية اعتبارًا من غد، الثلاثاء.