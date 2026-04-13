أخبار التكنولوجيا .. بمواصفات قوية | أوبو تغزو الأسواق بحاسوب Oppo Pad Mini اللوحي .. وموتورولا تطلق هاتفًا جديدًا .. إليك أهم المواصفات

بمواصفات قوية.. حاسوب Oppo Pad Mini اللوحي من أوبو يظهر في تسريبات

تستعد شركة أوبو لإطلاق جهاز لوحي صغير الحجم يُدعى أوبو باد ميني ، مُوجّه للمستخدمين الذين يرغبون بتجربة ألعاب ووسائط أفضل مما تُقدمه الهواتف الذكية.

وأكدت الشركة إطلاقه عالميًا في 21 أبريل، حيث سيُطرح جنبًا إلى جنب مع هاتف فايند إكس 9 ألترا. ولم يُعلن عن سعره بعد.

بحسب ما تم تسريبه من إعلانات تشويقية، سيأتي جهاز Pad Mini بشاشة OLED قياس 8.8 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 ومعدل تحديث 144 هرتز. من المتوقع أن يكون الجهاز اللوحي نحيفًا جدًا بسماكة 5.39 ملم ووزن 279 جرامًا تقريبًا، مما يجعله أنحف وأخف وزنًا بشكل ملحوظ من أجهزة مثل Lenovo Legion Tab Gen 5

ببطارية 8500 مللي أمبير.. مواصفات هاتف Xiaomi 18 Pro

بدأت سلسلة هواتف Xiaomi 18 Pro القادمة بالظهور في التسريبات بوتيرة ثابتة ومن جانبها تعمل شركة شاومي حالياً على طرازين من هواتف Xiaomi 18 Pro: طراز أصغر حجماً Xiaomi 18 Pro وطراز أكبر حجماً 18 Pro Max.

ببطارية ضخمة وأقوى معالج .. موتورولا تطلق هاتفًا جديدًا إليك أهم مواصفاتها

إن كنت تبحث عن هاتف بمواصفات ثورية فيمكنك التفكير في شراء أكثر من هاتف يأتي بالعديد من الميزات العصرية هاتف موتورولا إيدج 70 فيوجن والذي يعد أحدث هواتف موتورولا

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون هاتف هاتف Edge 70 Fusion وهو أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا سوني LYT-710 بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التثبيت البصري للصورة. ورغم عدم توفر تفاصيل محددة حول هذه الكاميرا، إلا أن العلامة التجارية التابعة لشركة لينوفو تُعلن أنها قادرة على التقاط صور فائقة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تحسين سطوع مقاطع الفيديو.

بتصميم نحيف وميزات ثورية.. آيباد جديد من أوبو يكتسح الأسواق| إليك أهم مواصفاتها

أدرج جهاز Oppo Pad 5 Pro اللوحي مبكراً في قائمة منتجات شركة China Telecom، مما كشف عن تفاصيل مهمة قبل إطلاقه الرسمي. ومن المقرر إطلاق هذا الجهاز الرائد في الصين في 21 أبريل، إلى جانب أجهزة أخرى مثل Find X9 Ultra و Find X9s Pro و Pad Mini وEnco R5.

بحسب قائمة شركة تشاينا تيليكوم، سيأتي جهاز أوبو باد 5 برو اللوحي بشاشة كبيرة مقاس 13.2 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 و من المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام أندرويد 16، وأن يُزوّد ​​بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس (SM8850P)، مما يشير إلى التركيز على الأداء العالي.