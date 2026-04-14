تكنولوجيا وسيارات

لينكس 7.0 ينطلق رسميا.. نواة أسرع وأذكى للأجهزة الحديثة

احمد الشريف

أعلنت تقارير متخصصة، أبرزها متابعات موقع Phoronix ومنشورات مجتمعات لينكس، عن صدور النسخة المستقرة من نواة لينكس 7.0، كأحدث جيل من قلب أنظمة لينكس الذي تعتمد عليه توزيعات سطح المكتب والخوادم وحتى الكثير من أجهزة إنترنت الأشياء حول العالم. 

وأكدت هذه التقارير أن الإصدار الجديد ليس مجرد تغيير في رقم النسخة، بل يمثل تجميعًا لسنوات من التطوير في الأداء، ودعم العتاد الحديث، وتحسينات الأمان والاستقرار، ليكون جاهزًا لتبنيه في الإصدارات القادمة من توزيعات كبرى مثل أوبونتو 26.04 وغيرها.

أداء أعلى ودعم أوسع للمعالجات

أوضحت قراءة تقنية نشرها خبراء على لينكدإن، نقلًا عن تفاصيل Phoronix، أن لينكس 7.0 يجمع حزمة واسعة من التحسينات في الأداء، خاصة على مستوى استخدامه في الخوادم والأجهزة المكتبية التي تعتمد على معالجات حديثة من إنتل و AMD وARM. 

تشمل التحسينات تحسين مسارات الإدخال والإخراج (I/O)، وتقليل حالات التوقف بسبب «قفل الموارد» في العمليات الثقيلة، ما ينعكس على تطبيقات قواعد البيانات والخدمات السحابية التي تعتمد على النواة بكثافة.

وبحسب هذه التحليلات، يستطيع الإصدار الجديد الاستفادة بشكل أفضل من المعالجات متعددة الأنوية، مما يحسن استجابة النظام تحت الضغط ويقلل من زمن تنفيذ المهام الكبيرة.

كما يشير التقرير إلى أن النواة الجديدة توسّع الدعم لمعالجات ARM وRISC‑V الأحدث، وهو ما يفيد الأجهزة المحمولة، وبعض الحواسب الصغيرة، وحتى منصات التطوير التي بدأت تعتمد على هذه المعماريات بشكل متزايد.

مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي ولوحات المفاتيح

لفت تقرير لموقع Tom’s Hardware، نقلًا عن Phoronix، إلى أن لينكس 7.0 يضيف دعمًا لثلاثة رموز مفاتيح جديدة مخصصة لما يسمى «مفاتيح وكيل الذكاء الاصطناعي» (AI agent keys) في لوحات المفاتيح القادمة. 

تشبه هذه المفاتيح إلى حد كبير أزرار Copilot أو مفاتيح الذكاء الاصطناعي التي بدأت تظهر في حواسب ويندوز، وتتيح للوحات المفاتيح على لينكس تخصيص أزرار مباشرة لاستدعاء مساعدات ذكية أو وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي من داخل النظام أو التطبيقات.

 الفكرة هنا أن النواة أصبحت قادرة على فهم هذه المفاتيح كأكواد خاصة، لتترك للتوزيعات وبيئات سطح المكتب حرية ربطها بخدمات أو مكونات ذكاء اصطناعي مختلفة.

وتعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى أن مجتمع لينكس يستعد لموجة أجهزة لابتوب جديدة تأتي بمفاتيح مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ولن يظل هذا الاتجاه حكرًا على أنظمة ويندوز فقط.

دعم عتاد أحدث.. من USB‑C إلى معالجات ARM

أبرز نقاش على منتديات Linux.org، نقلًا عن تغطية Phoronix، أن لينكس 7.0 يجلب دعمًا أوسع لمجموعة من مكوّنات العتاد الجديدة، من بينها تحسينات على تعريفات واجهات USB‑C المتقدمة، ودعم أفضل لبعض شرائح التحكم من نوع PHY الخاصة بمنفذ تايب‑سي في أجهزة أبل، بالإضافة إلى تحسينات على دعم HDMI 2.1 في شرائح Rockchip المنتشرة في الأجهزة اللوحية وصناديق البث الرخيصة. 

تعني هذه الإضافات أن الأجهزة الأحدث – سواء كانت حواسب مكتبية، أو حواسب صغيرة تعتمد على شرائح ARM، أو حتى أجهزة مدمجة – ستحصل على تجربة أكثر استقرارًا وتوافقًا مع نظام لينكس دون الحاجة إلى حلول ملتوية أو تعريفات غير رسمية.

كما تشير تقارير Phoronix إلى تحسينات على نظام الملفات XFS، بينها قدرات «إصلاح ذاتي» (Self‑Healing) في بعض السيناريوهات، ما يزيد من موثوقية التخزين في الخوادم التي تعتمد على هذا النظام في بيئات الإنتاج الحرجة.

تأسيس لجيل جديد من التوزيعات

توضح متابعات Phoronix ومجتمع ريديت أن لينكس 7.0 يمهّد الطريق لتبنيه كنواة افتراضية لنسخ LTS (دعم طويل الأمد) القادمة من التوزيعات الكبرى مثل Ubuntu 26.04، وكذلك إصدارات جديدة من توزيعات تعتمد دائمًا على أحدث النواة مثل Arch Linux وغيرها. 

يعني هذا أن المستخدم العادي قد لا يشعر بالفارق مباشرة إذا كان على توزيعة لم تُحدّث بعد، لكن خلال الشهور المقبلة سيبدأ يرى أثر هذه النواة في صورة أداء أفضل، ودعم عتاد كان يواجه مشاكل، وتحسينات أمان أعمق ضمن تحديثات النظام المعتادة.

ويرى محللون أن القفزة إلى رقم 7.0 تمثل أيضًا فرصة لإعادة تسويق لينكس كنظام جاهز أكثر من أي وقت مضى للاستخدام المكتبي والألعاب، خاصة مع تحسن دعم Steam والألعاب على لينكس في السنوات الأخيرة، ومع ما يجلبه الإصدار الجديد من تحسينات في الأداء والدعم الرسومي. هكذا لا يُنظر إلى 7.0 كرقم جديد فقط، بل كعلامة على نضج جيل كامل من التطوير المستمر في قلب أنظمة لينكس المفتوحة المصدر.

