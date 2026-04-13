يامال يوجه طلبا غير متوقع إلى سيميوني قبل مباراة إياب دوري الأبطال

أكد لامين يامال، نجم برشلونة، أن فريقه قادر على قلب الطاولة أمام أتلتيكو مدريد في مواجهة الإياب، وتعويض خسارة الذهاب (2-0)، مشددًا على ثقته في تحقيق “الريمونتادا”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، عبّر اللاعب الشاب عن جاهزيته الكاملة، قائلاً إنه يعيش فترة مميزة ويملك حماسًا كبيرًا لصناعة الفارق، متمنيًا أن يمنحه المدرب دييغو سيميوني فرصة المواجهة الفردية داخل الملعب.

وأضاف يامال أن الفريق سيبذل كل ما لديه من أجل القميص، مؤكدًا أن العودة في النتيجة تبقى ممكنة، خاصة في ظل الروح التي يتمتع بها اللاعبون الشباب داخل المجموعة.

وأشار إلى أن لاعبي برشلونة أثبتوا انتماءهم للنادي طوال الموسم، وأنهم مطالبون بمواصلة القتال من أجل بلوغ نصف النهائي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وعده للجماهير بتقديم أقصى ما لديهم، موضحًا أن الإقصاء، إن حدث، لن يكون إلا بعد القتال حتى اللحظة الأخيرة، في مباراة قد تمتد لأكثر من 90 دقيقة.