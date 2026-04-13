إعلامي يوجه رساله مؤثرة لحسن المستكاوي في أزمته الصحية: كان دايما داعم ومساند

تعرض الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

ووجه الإعلامي كريم رمزي رساله دعم عبر فيسبوك كاتبا :انا ارتبطت بالاستاذ الكبير حسن المستكاوي من وانا شاب صغير بمقالاته في الأهرام وظهوره اللي دايما كان ملفت ومفيد، كبرت شوية وكنت محظوظ اني اشاركه حلقات وتغطيات وندوات .

و تابع : كان دايما داعم ومساند في وشي وفي ضهري .. مش انا لوحدي اعتقد عمل كدة مع كل جيلي .. عنده علم وفير تطور لا ينقطع وتواضع مالوش مثيل .. انا بحب استاذ حسن جدا.. ربنا يطول في عمره ويقومه بالسلامة ويستجيب لدعوات كل اللي بيحبوه يارب.

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.