الزمالك يخطط لإعادة هيكلة الأجانب وبيزيرا الناجي الوحيد

يستعد نادي الزمالك لاتخاذ خطوات حاسمة بشأن ملف اللاعبين الأجانب مع اقتراب نهاية الموسم الحالي، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة بناء الفريق.

وتهدف الإدارة إلى خلق توليفة أكثر توازنًا وقوة، بما يساعد الفريق على المنافسة بقوة في البطولات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية.

قرارات مرتقبة برحيل ثلاثي أجنبي

كشف الإعلامي جمال الغندور أن مسؤولي الزمالك استقروا على فتح باب الرحيل أمام عدد من اللاعبين الأجانب، في مقدمتهم شيكو بانزا، وسيف الدين الجزيري، وبارون أوشينج. وتأتي هذه الخطوة في ظل رغبة النادي في تجديد الدماء داخل الفريق ومنح الفرصة لعناصر جديدة قد تقدم الإضافة المطلوبة.

ورغم ذلك، لن يتم الاستغناء عن هؤلاء اللاعبين بشكل عشوائي، حيث وضعت الإدارة شرطًا أساسيًا يتمثل في تلقي عروض مالية مناسبة تتماشى مع قيمة اللاعبين وتحقق استفادة اقتصادية للنادي، بما يسهم في دعم خزينة الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

استثناء وحيد.. بيزيرا خارج حسابات الرحيل

في المقابل، حسمت إدارة الزمالك موقفها من اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، حيث تم الاستقرار بشكل نهائي على استمراره مع الفريق. ويأتي هذا القرار بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مؤخرًا، والتي جعلته عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق.

وترى الإدارة أن بيزيرا يمثل أحد الأعمدة المهمة التي يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة، خاصة مع قدرته على صناعة الفارق داخل الملعب، سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية.

خطة للمستقبل وفريق أكثر تنافسية

تعكس هذه التحركات توجه إدارة الزمالك نحو بناء فريق أكثر استقرارًا وانسجامًا، مع الاعتماد على عناصر قادرة على تقديم الأداء المطلوب وتحقيق طموحات الجماهير. ويأمل النادي أن تسهم هذه القرارات في استعادة الفريق لمكانته الطبيعية كأحد أبرز المنافسين على البطولات