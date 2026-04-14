رئيس مدينة إسنا يشهد حفل ختام الأنشطة بالمدرسة الصناعية العسكرية وتكريم المتميزين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة إسنا يشهد ختام الأنشطة بالمدرسة الصناعية العسكرية وتكريم المتميزين بجنوب الأقصر
شمس يونس

شهد اللواء احمد انور عيسي الهوارى، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة بالمدرسة الصناعية العسكرية، وسط حضور رفيع من القيادات التنفيذية والتعليمية والعسكرية، في أجواء احتفالية عكست حجم الجهد المبذول داخل المنظومة التعليمية بالمركز.

وقد حضر الحفل، المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، والمهندس أحمد رمضان عضو مجلس النواب، والعمدة ضياء رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب أحمد الصراف مدير إدارة إسنا التعليمية، وإبراهيم عامر مدير التعليم الفني بإسنا، والمهندس عادل تاج مدير المدرسة، فضلًا عن لفيف من قيادات التربية والتعليم وبعض المديرين السابقين، وعدد كبير من أولياء الأمور.

وتفقد رئيس مدينة إسنا ومرافقوه معرض أقسام المدرسة الفنية، الذي ضم نماذج متميزة من أعمال الطلاب في أقسام الطاقة، والكهرباء، واللحام، والزخرفة، والنجارة، والخراطة، حيث أشاد بمستوى الإنتاج وجودة التنفيذ، مؤكدًا أهمية دعم التعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني.

وتضمنت فقرات الحفل مجموعة من العروض المتميزة، بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة قائد المدرسة التي استعرض خلالها جهود تطوير العملية التعليمية، ثم تقديم العرض الصامت الذي نال إعجاب الحضور، إلى جانب فقرة شعرية معبرة، وعرض عسكري منظم عكس الانضباط والالتزام لدى الطلاب.

وشهدت الاحتفالية تكريم أعضاء الفريق الفائز بدوري كرة القدم بالمدرسة، كما تم تكريم المستشار العسكري لمحافظة الأقصر، وعدد من الشخصيات البارزة من المجتمع المدني الذين ساهموا في تطوير المدرسة، بالإضافة إلى تكريم قيادات الإدارة التعليمية والمدرسين المتميزين تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي.

واختتمت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه التقاط الصور التذكارية مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في مشهد جسّد روح التعاون والانتماء، وأكد على أهمية استمرار دعم المؤسسات التعليمية لتحقيق المزيد من النجاحات داخل مركز إسنا.

الأقصر اخبار الأقصر الثانوية الصناعية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

