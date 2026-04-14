منتخب مصر لكرة اليد 2008 يكتسح كوسوفو 32-9 في بطولة البحر المتوسط

فاز منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008 ، بقيادة مديره الفني محمد إبراهيم، علي نظيره كوسوفو بنتيجة 32-9 فى ببطولة البحر الأبيض المتوسط بسلوفاكيا.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز على اليونان امس بنتيجة 34- 12 فى ضربة البداية، قبل أن يلتقى مقدونيا فى الفترة المسائية و يحقق الفوز 25-23 .

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد نظيره مونتينجرو فى الثانية عشرة ظهر غد الأربعاء ، ويواجه رومانيا فى السابعة والنصف مساءً .

وتضم قائمة المنتخب كلا من: فى حراس المرمى ،زياد مصطفى طلعت وعبد الملك محمود السيد وإبراهيم محمد شهاب و جناح أيسر ياسين أحمد فتحي و معاذ السيد مصطفى وظهير أيسر و سيف اللّه عمرو و محمود رامي الوكيل و مؤمن سامي النقيب و صانع ألعاب مازن أحمد عبد الغني و زين محمد عبد الوارث وظهير أيمن يوسف و عمرو سعد ومحمد وليد الشيخ و جناح أيمن و مهند علاء محمد و ياسين خال ولاعب دائرة ياسين تامر (الونش) عبدالرحمن بكر موسى و إبراهيم محمد عبدالقادر المدير الفني ومحمد إبراهيم.