إيهاب المصري: الصراع على لقب الدوري لا يزال مفتوحًا.. والزمالك الأقرب حتى الآن

أكد إيهاب المصري، لاعب المصري البورسعيدي والمقاولون العرب السابق، أن الصراع على لقب الدوري المصري لا يزال مفتوحًا حتى الآن، ولم يُحسم بعد.

وقال المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، الصراع على لقب الدوري المصري لا يزال مفتوحًا حتى الآن.

واعتبر إيهاب المصري أن الدوري حتى الآن أقرب لنادي الزمالك من حيث شكل الأداء وجدول ترتيب الدوري.

ورأى المصري أن مباراة الزمالك وبيراميدز يمكن أن تمنح الزمالك دفعة معنوية للتتويج بلقب الدوري حال الانتصار في هذه المباراة.

وتحدث إيهاب المصري عن أن المدرب التونسي نبيل الكوكي هو من أوصل المصري البورسعيدي لهذه الحالة والابتعاد عن صراع المربع الذهبي بالدوري، مضيفًا أن الصبر عليه كان مبالغ فيه من قبل إدارة المصري البورسعيدي.

وحول صراع البقاء في الدوري، ذكر المصري أن أندية كهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود والإسماعيلي هي الفرق الأقرب للهبوط إلى الدرجة الثانية

وأضاف أن أندية مودرن سبورت والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب جميعهم لا يزالون في صراع البقاء للدوري المصري.

وأشار المصري إلى أن الاتحاد السكندري حقق انتصارًا مهمًا على حساب نادي زد في صراع الهروب من الهبوط بالدوري المصري.