رئيس مشروعات النواب: اللجنة ستضطلع بدورها الرقابي والتشريعي في متابعة أعمال المجموعة الوزارة لريادة الأعمال

أشاد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بقرار رئيس مجلس الوزار رقم 1014 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو توحيد الجهود الحكومية لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأوضح الجارحي في بيان له أن رئاسة نائب رئيس الوزراء للمجموعة تمنحها القدرة على التنسيق الفعّال بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات ومعالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البيئة التشريعية، والعمل على فض التشابكات بين الجهات المختلفة، بالتنسيق مع مجلس النواب.

وأكد الجارحي أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ستضطلع بدورها الرقابي والتشريعي في متابعة أعمال هذه المجموعة، والتأكد من تنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم قطاع ريادة الأعمال.

وأضاف أن اللجنة ستواصل العمل على تعزيز الأدوات الرقابية والتشريعية لتقييم أداء السياسات والبرامج المرتبطة بملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ورصد التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والأفكار الريادية والابتكارية، وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لرصد المعوقات، إلى جانب الدفع نحو تطوير التشريعات بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأشار الجارحي إلى أهمية وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج عمل المجموعة الوزارية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الابتكار وزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن تشكل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية كل من:

− وزير المالية .

− وزير التموين والتجارة الداخلية .

− وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج .

− وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

− وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

− وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

− وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .

− وزير الصناعة .

− رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

− نائب محافظ البنك المركزي المصري .

− الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض السادة الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.