الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمانية: إعلام الدولة يُواجه تحديات كبيرة .. ونحتاج سرعة إتاحة الرواية الرسمية

النائبة إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
النائبة إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
فريدة محمد

أكدت النائبة إنجي أنور، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ان إعلام الدولة يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع تغير طبيعة الوسائل الإعلامية والجمهور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائبة ثريا البدوي، وبحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

وقالت النائبة: تحدي إعلام الدولة في مصر "مش إحنا هنقول إيه؟، بقدر إحنا هنقوله إزاي ولمين وفين؟".

وأشارت إنجي أنور، إلى أن 70% من المعركة "معركة رواية"، مشددة على أهمية سرعة إتاحة الرواية الرسمية من أجل البناء على الثقة والمصداقية.

وقالت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "الجمهور المتلقي في الإعلام يميل إلى تصديق الأسرع وليس الأصدق".

وتابعت النائبة: طبيعة الحروب تغيرت، وإذا كانت الحرب هي استمرار للسياسة، فاليوم أصبحت حرب السرديات والمعلومات هي جزء كبير من الحروب الحديثة.

وشدّدت إنجي أنور، على إعلام الدولة أن يكون سلاح في هذه الحرب، قائلة: المعضلة هنا أن الخصم يكذب ويروج للإشاعات دون قيود، في الوقت الذي يلتزم فيه إعلام الدولة بقواعد الدقة والرسمية.

وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب السرديات المعلومات الجمهور المتلقي الإعلام

