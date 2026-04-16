دكتور جامعي يتحدى الإعاقة : بحب البرمجة .. ومش بركز مع أي شيء سلبي

أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أنه تم تعيينه معيدا في الكلية في عام 2001 وكان الثالث على الدفعة ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وقال عبد الوهاب في حواره في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" انا بحب البرمجة والكومبيوتر وكنت بحب ادرس كتير في المجال ده وبدأت تعلم البرمجة منذ أن كنت في الصف الثالث الابتدائي ".



وتابع :" لا أحب التركيز على أي شيء سلبي وأضع أهداف في حياتي أسعى إلى الوصول لها ".

وأكمل محمد عبد الوهاب :" لم أتعامل في حياتي على أنني أعاني من مشكلة صحية على الإطلاق واواجه أي تحدي او مشكلة في حياتي الشخصية أو المهنية ".

