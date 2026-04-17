لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السكر في الصباح؟

يعتبر الإفطار عادةً أهم وجبة في اليوم، ولكن ماذا يحدث عندما يكون مليئًا بالسكر؟

تناول السكر في الصباح الباكر قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الطاقة، ورغبة شديدة في تناول أطعمة غير صحية، وارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، مما يُهيئ الجسم لخيارات غذائية سيئة طوال اليوم.

كيف تؤثر وجبات الإفطار السكرية على تركيزك

غالباً ما يكون الشعور بالخمول في منتصف الصباح نتيجة مباشرة لتناول وجبة إفطار غنية بالسكريات، حيث ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل حاد بعد الارتفاع الأولي، مما يُضعف بشكل كبير قدرة الدماغ على التركيز واليقظة، وهذا بدوره يُصعّب الأداء الجيد في العمل أو الدراسة، إذ تتأثر الوظائف الإدراكية، فبدلاً من الشعور بالنشاط والاستعداد لمواجهة اليوم، تجد نفسك تُعاني من تشوش ذهني وشعور مستمر بالخمول

تأثير السكر على الصحة على المدى الطويل

قد يؤدي تناول وجبات إفطار غنية بالسكريات بشكل يومي إلى عواقب صحية وخيمة على المدى الطويل، فارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر يُسهم في مقاومة الأنسولين، وهي حالة لا تستجيب فيها خلايا الجسم للأنسولين بشكل فعال، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وهو مرض مزمن يتطلب إدارة مدى الحياة، بإجراء تغيير في روتينك الصباحي، تتخذ خطوة استباقية لحماية صحتك في المستقبل من هذه المخاطر الجسيمة