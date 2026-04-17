مع تواجد العواصف الترابية، يحرص الكثير من المواطنين على اتباع إجراءات وقائية لحماية أنفسهم ومنازلهم من الأتربة والمخاطر المصاحبة لها، حيث ينصح في مقدمتها بإحكام غلق النوافذ والأبواب الخارجية، مع تثبيت أي زجاج مكسور.

كيفيه الحمايه من العاصفة الترابية

وذلك إلى جانب تشغيل أجهزة التكييف أو استخدام المرشات المائية داخل المنزل لتنقية الهواء، كما يفضل تغطية الأثاث والأرضيات بأقمشة سميكة للحد من تسرب الغبار.

كيفيه الحمايه من العاصفة الترابية

ويؤكد الخبراء أهمية تقليل حركة الأتربة داخل المنزل من خلال مسح الأسطح بشكل دوري بطرق هادئة، مع تجنب استخدام الأجهزة التي تثير الهواء، إلى جانب إغلاق المداخل غير الضرورية مثل الأبواب الخلفية.



كما ينصح بوضع أقمشة مبللة على فتحات النوافذ، والتأكد من نظافة فتحات التهوية وصيانة أجهزة التكييف والمراوح بشكل منتظم.

طرق الحمايه من العاصفة الترابية

وفيما يتعلق بالإجراءات الشخصية، يجب ارتداء أقنعة واقية ونظارات حماية عند الخروج، مع تجنب التواجد في الخارج أو ممارسة الأنشطة البدنية خلال العواصف الترابية، خاصة لمن يعانون من أمراض تنفسية، حيث يفضل استشارة الطبيب مسبقا.

كما ينبغي التوجه للطبيب فورا عند ظهور أي أعراض صحية على الجلد أو العينين أو الجهاز التنفسي.

كما ينصح بتجنب القيادة أثناء العواصف، وفي حال الضرورة يجب الالتزام بالسرعة المنخفضة وترك مسافات آمنة بين المركبات، مع الامتناع عن التدخين لتقليل تهيج الجهاز التنفسي.

ويمكن أيضا استخدام المياه لرش محيط المنزل لتقليل الغبار، مع تنظيف السجاد والمفروشات بانتظام باعتبارها من أبرز مصادر الأتربة داخل المنازل.

كيفيه الحمايه من العاصفة الترابية

وفي إطار الاستعداد للطوارئ، يفضل تجهيز حقيبة تحتوي على المستلزمات الأساسية مثل المياه والأدوية والأقنعة الواقية، مع الاستعداد لاحتمالات انقطاع الكهرباء من خلال توفير مصادر بديلة للطاقة.



كما يجب متابعة تعليمات الجهات المختصة مثل الدفاع المدني والسلطات المحلية، للاطلاع على أحدث التحذيرات والإرشادات الخاصة بالعواصف الترابية.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا، كشفت خلاله عن تقدم كتلة ضخمة من الرمال المثارة والأتربة قادمة من الصحراء الغربية باتجاه عمق البلاد، مؤكدة أن العاصفة بدأت بالفعل في التوسع لتشمل مناطق واسعة من شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة أن تأثير العاصفة ظهر في صورة تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، مع توقعات بامتدادها خلال الساعات المقبلة لتغطي عدة مناطق حيوية، في مقدمتها القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، إلى جانب محافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد مثل المنيا وبني سويف والفيوم، مع امتدادها لاحقا إلى وسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الغربية، خاصة مطروح والسلوم والعلمين.

وحذرت الهيئة من خطورة القيادة على الطرق، خاصة الصحراوية والمكشوفة، في ظل احتمالات وصول الرؤية إلى حد الانعدام، لاسيما على الطرق الرابطة بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وكذلك طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، والالتزام بالسرعات المقررة أو تأجيل السفر غير الضروري لحين تحسن الأحوال الجوية.

الوقاية من العاصفة الترابية

كيفيه الحمايه من العاصفة الترابية

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة البيئة نصائح صحية مهمة، مطالبة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية وكبار السن بالبقاء داخل المنازل، مع إحكام غلق النوافذ، وارتداء الكمامات في حال الاضطرار للخروج، نظرا لتأثير الأتربة على الجهاز التنفسي.

وأكدت الجهات المختصة أهمية متابعة التحديثات اللحظية عبر المنصات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة مع توقعات بوصول العاصفة إلى ذروتها خلال ساعات الليل المتأخرة، ما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.