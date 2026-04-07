انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس لمدة 6 أيام.. هل نشهد عواصف وأمطار مجدداً؟

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس استقراراً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي خلال ساعات النهار، وبدأ الجميع يتساءل عن حالة الطقس غداً وخلال الأيام المقبلة، وهل تشهد مصر عودة سقوط الأمطار مجدداً وموجة طقس سيئة كالتي شهدناها خلال الأسبوع الماضي أم تحسنت الأحوال الجوية وانتهت الأمطار والعواصف؟.

الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 6 أيام

الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 6 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ​من الأربعاء 8 أبريل 2026 حتى الأحد 12 أبريل 2026، حيث تشهد هذه الفترة طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد

​وجود شبورة مائية من (4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

هناك ​فرص أمطار خفيفة يوم الأربعاء 8 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

​نشاط رياح من الأربعاء 8 أبريل إلى الجمعة 10 أبريل على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

هل نشهد عواصف دموية جديدة؟

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر لن تتعرض لأي عواصف دموية خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة.


استقرار نسبي في الطقس

وأوضحت منار غانم  في تصريحاتها ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الأيام القادمة ستشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية (حالة الطقس)، دون تسجيل أي ظواهر عنيفة قد تؤثر على مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أن البلاد لن تتأثر بعواصف رملية شديدة أو أمطار غزيرة كما حدث مؤخرًا.

وأشارت إلى أن موجة التقلبات الحادة التي شهدتها البلاد كانت خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، موضحة أن التأثير الأكبر لهذه الحالة الجوية كان على شرق ليبيا، التي تعرضت لعاصفة رملية قوية تسببت في إثارة كميات كثيفة من الأتربة.

حالة الطقس لمدة 7  أيام

وعن توقعات الطقس خلال الأسبوع الجاري، أشارت إلى أن الخرائط الجوية تؤكد استقرار الأوضاع لمدة 7 أيام مقبلة، مع ظواهر جوية اعتيادية لن تؤثر على سير الحياة اليومية، موضحة أن النشاط الجوي سيقتصر على بعض الأتربة الخفيفة وفرص محدودة لسقوط الأمطار.

درجات الحرارة غداً

 

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا  ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 25 درجة.
الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية
العظمى 22 درجة.
الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح
العظمى 20 درجة.
الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى سوهاج
العظمى 29 درجة.
الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى قنا
العظمى 31 درجة.
الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى أسوان
العظمى 32 درجة.
الصغرى 19 درجة.

