الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

آلم الأكتاف والرقبة.. تعرف على الأسباب والعلاج

نهى هجرس

يعاني بعض الأشخاص من ألم في الرقبة فقط أو الكتف فقط، بينما يعاني آخرون من ألم في كلا المنطقتين. قد يتسبب سوء الوضعية والإجهاد المفرط في حدوث ألم في هذه المناطق، ولكن العلاجات المنزلية مثل الكمادات الساخنة والباردة أو مسكنات الألم التي تُصرف بدون وصفة طبية قد تساعد في تخفيف بعض الأعراض

أسباب آلام الرقبة

تشمل أسباب آلام الرقبة ما يلي:

تشوهات في العظام أو المفاصل

صدمة

وضعية سيئة

الأمراض التنكسية

الأورام

إجهاد العضلات

أسباب ألم الكتف

مفصل الكتف هو مفصل كروي ذو نطاق حركة واسع، ونظرًا لمرونة هذا المفصل، فإنه أكثر عرضة للإصابة، قد ينجم ألم الكتف عن واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

الإجهاد الناتج عن الإفراط في الجهد

التهاب الأوتار الناتج عن الإفراط في الاستخدام

عدم استقرار مفصل الكتف

خلع

كسور عظمة الترقوة أو عظمة أعلى الذراع

الكتف المتجمدة

انضغاط الأعصاب (يسمى أيضاً اعتلال الجذور العصبية

علاج وتسكين آلام الرقبة والكتف

قد تتمكن من تخفيف آلام الرقبة والكتفين ببعض العلاجات المنزلية البسيطة. إليك بعض الاستراتيجيات التي قد تُخفف الألم. 

- العلاج بالحرارة والبرودة

يمكنك إيجاد علاجات قد تُخفف آلام الرقبة والكتف في مُجمّدك وخزانة أدويتك. إذا كنت قد تعرضت لإصابة في رقبتك أو كتفك، جرّب وضع كمادة ثلج لمدة 15 دقيقة تقريبًا في كل مرة، عدة مرات في اليوم.

سيساعد ذلك على تقليل الالتهاب والتورم المُسببين للأعراض بعد الإصابة، بعد بضعة أيام، قد ترغب في التحوّل إلى العلاج الحراري، الذي يُساعد على إرخاء العضلات وتنشيط تدفق الدم إلى موضع الإصابة، مما يُعزز الشفاء. 

تُعدّ الكمادة المُدفأة فعّالة، ولكن إذا لم تكن لديك واحدة، يُمكنك استخدام منشفة ساخنة أو حتى الاستحمام بالبخار. 

تجنّب استخدام الحرارة إذا كان هناك تورم واضح في رقبتك أو كتفك

عند استخدام هاتفك المحمول، حاول أن تُبقيه في مستوى نظرك عند النظر إلى الشاشة، إذا كنت تقضي وقتاً طويلاً على هاتفك طوال اليوم، فاحرص على تحريك رقبتك باستمرار. 

عندما تعمل على جهاز كمبيوتر - أو عندما تجلس لفترة طويلة - فإن التأكد من أنك في وضعية الجلوس الصحيحة أمر مهم لمنع آلام الرقبة والكتف. 

اجلس مستقيماً، مع محاذاة الوركين والعمود الفقري والرأس. 

ضع وسادة صغيرة خلف أسفل ظهرك إذا كان كرسيك يفتقر إلى دعم أسفل الظهر. 

حافظ على استقامة معصميك وتوازي ساعديك مع الأرض.

ضع جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول على حامل حتى لا تضطر إلى إمالة رأسك للأسفل لمشاهدة الشاشة

المصدر webmd

