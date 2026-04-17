محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان .. غدًا

تستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا إلى مرافعة في محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري، في القضية رقم 2106 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والعشرين انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الثاني والعشرين وحتي الأخير اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية، وفيما وجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين تهمة طلب رشوة لتمرير جواز سفر المتهمة الثالثة، ووجهة للمتهمين الأول والثالثة اتهامات تقديم رشوة لموظف عمومي، ووجه للمتهمة الثانية والعشرين اتهامات المشاركة في تزوير محرر رسمي، ووجه لمتهمين اتهامات الاشتراك في تزوير محررات رسمية.



