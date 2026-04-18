الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم 18 أبريل 2026 .. وسط هدوء بالسوق

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 18 أبريل 2026، حالة من الاستقرار في السوق الرسمية، مع ثبات ملحوظ في متوسطات أسعار الصرف داخل البنوك، وسط هدوء في حركة التداولات المالية.
 

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.79 جنيهًا للشراء و51.89 جنيهًا للبيع، دون أي تغييرات تُذكر مقارنة بالتعاملات السابقة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي في سوق الصرف، مع استمرار متابعة المتعاملين لتحركات العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الفترة الحالية.
أسعار الدولار في البنوك:
البنك المركزي المصري:
51.79 جنيهًا للشراء – 51.89 جنيهًا للبيع
أقل سعر للدولار:
51.67 جنيهًا للشراء – 51.77 جنيهًا للبيع (بنك الإمارات دبي الوطني)
ثاني أقل سعر:
51.70 جنيهًا للشراء – 51.80 جنيهًا للبيع (مصرف أبوظبي الإسلامي)
بنوك عند مستوى 51.72 جنيهًا:
51.72 جنيهًا للشراء – 51.82 جنيهًا للبيع
(أبوظبي التجاري – التجاري الدولي CIB – بنك الإسكندرية)
بنوك عند مستوى 51.75 جنيهًا:
51.75 جنيهًا للشراء – 51.85 جنيهًا للبيع
(البركة – الكويت الوطني – فيصل الإسلامي – المصري لتنمية الصادرات – بيت التمويل الكويتي)
متوسطات البنوك:
51.76 جنيهًا للشراء – 51.86 جنيهًا للبيع
(العربي الإفريقي الدولي – المصرف العربي – كريدي أجريكول)
بنوك عند مستوى 51.77 جنيهًا:
51.77 جنيهًا للشراء – 51.87 جنيهًا للبيع
(HSBC – المصرف المتحد – بنك مصر – البنك الأهلي المصري وغيرها)
أعلى سعر للدولار:
51.80 جنيهًا للشراء – 51.90 جنيهًا للبيع (بنك التعمير والإسكان)
ثاني أعلى سعر:
51.79 جنيهًا للشراء – 51.89 جنيهًا للبيع (بنك SAIB)
ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن داخل سوق الصرف، مع ترقب المستثمرين لأي تحركات جديدة قد تؤثر على أسعار العملات خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط السوق المحلي بالتطورات الاقتصادية العالمية.

ترامب
