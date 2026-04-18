الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسياد الأطراف في 2026.. عشرة أجنحة يعيدون تعريف كرة القدم

لامين يامال
أمينة الدسوقي

لم يعد مركز الجناح في كرة القدم الحديثة مجرد مساحة للسرعة والانطلاق على الخط، بل تحول إلى غرفة عمليات متقدمة تصنع فيها الفوارق الدقيقة وتُحسم عبرها البطولات.

في عام 2026، يبرز جيل استثنائي من اللاعبين أعاد صياغة هذا الدور، جامعا بين الموهبة الفطرية في المراوغة والانضباط التكتيكي الصارم، في صورة تعكس التطور الهائل في فهم اللعبة وإيقاعها.

هذه القائمة ترصد أفضل عشرة أجنحة في العالم حاليا، من مدارس كروية مختلفة، يجمعهم تأثير مباشر في النتائج، وحضور رقمي وفني لا يمكن تجاهله.

تحولات تكتيكية صنعت نجوما على الأطراف

لم يعد الجناح حبيس الخطوط الجانبية اليوم نراه يتحرك إلى أنصاف المساحات، يربط الخطوط، يصنع الفرص، ويسجل إنه لاعب متعدد الوظائف، قادر على كسر التكتلات الدفاعية، وإدارة نسق الهجوم، والضغط العكسي عند فقدان الكرة هذا التحول التكتيكي منح لاعبي الأطراف دورًا محوريًا لم يكن مألوفًا قبل سنوات.
 

أفضل أجنحة في العالم حاليا

يعد ديزيريه دوي – باريس سان جيرمان
جناح جريء في المواجهات الفردية، يمتلك تسديدات بعيدة المدى، ويمنح فريقه حلولا هجومية غير تقليدية.

 أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي

يعتبر ورقة تكتيكية مرنة، يجيد شغل أكثر من مركز هجومي بذكاء تمركزي يخدم فلسفة الفريق.

 يان ديوماندي – لايبزيغ

قوة بدنية لافتة وقدرة عالية على حسم الالتحامات الثنائية في الثلث الأخير من الملعب.

 فينيسيوس جونيور – ريال مدريد

سلاح التحولات السريعة، يعتمد على الانفجار البدني والمراوغات الطولية لاختراق التكتلات.

 خفيتشا كفاراتسخيليا – باريس سان جيرمان

يمزج بين عقل صانع الألعاب وخصال الجناح الكلاسيكي، برؤية ميدانية وقدرة على الاختراق من العمق.

لويس دياز – بايرن ميونخ

لمسة أخيرة حاسمة، ومساهمة تهديفية كبيرة جعلته عنصرا مؤثرا في الثلث الهجومي.

رافينيا – برشلونة

جناح مقاتل، يربط الخطوط بضغط عالٍ ويصنع فرصا محققة من أنصاف المساحات.

 عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان

يمتاز بالسرعة واللعب بكلتا القدمين، ويعد من أكثر الأجنحة إرباكا للمدافعين.

 مايكل أوليس – بايرن ميونخ

دقة عرضيات لافتة، وتأثير مباشر في الكرات الثابتة، مع قدرة مستمرة على صناعة الفارق.

 لامين جمال برشلونة

موهبة استثنائية تجاوزت 100 مساهمة تهديفية، يتحكم في إيقاع المباريات الكبرى بثقة ونضج مبكر.

لامين يامال

لماذا يسيطر الأجنحة على المشهد؟

لأنهم يجمعون بين المهارة الفردية والوعي الجماعي فالجناح الحديث لم يعد لاعب استعراض، بل صانع قرار في لحظات الحسم، وقاطرة هجومية تقود الفرق نحو الألقاب فهؤلاء العشرة يمثلون قمة هذا التحول، ويجسدون مستقبل اللعبة على الأطراف.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

