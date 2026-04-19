ناقد رياضي يكشف بالأرقام والدلائل الفارق بين التحكيم المصري والأفريقي

كشف الناقد الرياضي مفاجأة بشأن أرقام الفارق بين التحكيم المصري والتحكيم الأفريقي لفرق القمة الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز .

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بوست للتاريخ .. يوضح بالأرقام والدلائل الفارق بين التحكيم المصري والتحكيم الأفريقي لفرق القمة الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز

- الأهلي حصل على 5 ركلات جزاء في الدوري ، ولم يحصل على أي ركلة في أفريقيا طوال 10 مباريات (الأقل بين الثلاثي) !!!

- الأهلي احتسب عليه ركلتين جزاء فقط في الدوري منهم ركلة وحيدة فقط من حكم مصري طوال 21 مباراة (الأقل بين الثلاثي) ، واحتسب عليه 3 ركلات جزاء في افريقيا خلال 10 مباريات (الأكثر بين الثلاثي) !!

- بيراميدز الأكثر بين الثلاثي حصولا على كروت حمراء في الدوري (5) والأقل حصولا بين الثلاثي على كروت حمراء في أفريقيا (ولا كارت احمر) في 12 مباراة !!

- بيراميدز احتسب عليه 8 ركلات جزاء في الدوري (الأكثر بين الثلاثي) ولم يحتسب عليه أي ركلة جزاء في أفريقيا طوال 12 مباراة (الأقل بين الثلاثي) !!!".

وفي إطار أخر، أبدى بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، تخوفه من التحكيم المصري في مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الدوري.

وقال التابعي، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "بشكر جمهور الزمالك، وهو متعود على كده، وربنا بيكافئنا عشان خاطر الجمهور. إحنا عكس كل التوقعات، متصدرين الدوري، وناجحين في الوصول إلى نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "المدرب الوطني لا يناسب الأهلي والزمالك. أنا بشكر جوميز على ما يقدمه مع الفريق، لكن لو الفريق لم يحقق بطولة هذا الموسم، يبقى كأنه لم يفعل شيئًا، وأتمنى أن أبارك له بالدوري والكونفدرالية".

وتابع: "أنا بالنسبة لي، التتويج بالدوري أفضل بكثير من الكونفدرالية. وضع عماد النحاس مختلف عن معتمد جمال؛ النحاس كان مؤقتًا ومعه نجوم، بينما معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة وإمكانيات محدودة، ورغم ذلك يحقق نتائج جيدة".

وواصل: "طول عمر الزمالك ليس له ضهر، وناصر منسي حتى لو كانت رجله مقطوعة، بما يقدمه فهو أفضل مهاجم في مصر. كما ألوم أحمد بلال على تصريحاته ضد ناصر منسي".

واختتم: "أحمد بلال كان مهاجمًا جيدًا، رغم أن مكوناته الجسمانية لا توحي بذلك، وكان يجب على مجلس الزمالك الدفاع عن ناصر منسي بعد هجوم بلال عليه".