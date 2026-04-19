قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

فيديو صادم في مصر يشعل جدلا واسعا.. رجل يعتدي على زوجة ابنه

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الغضب والاستياء
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الغضب والاستياء
إسراء عبدالمطلب

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الغضب والاستياء، بعد أن أظهر لحظة اعتداء رجل مسن على زوجة ابنه داخل منزل أسري بمحافظة كفرالشيخ، في واقعة وُصفت بأنها صادمة وغير إنسانية، خاصة مع ظهور الزوج وهو يوثق المشهد بهاتفه دون التدخل لوقف الاعتداء.

بالفيديو.. مصري يضرب زوجة ابنه ويسحلها من شعرها على السلم .. والزوج يوثق المشهد بهاتفه دون تدخل!

تفاصيل الواقعة كما ظهر في الفيديو
أظهر المقطع المتداول قيام الرجل المسن بالاعتداء على زوجة ابنه بالضرب المبرح، حيث قام بجرّها من شعرها على سلم المنزل وسط حالة من الصراخ والاعتداء اللفظي، الذي تضمن – بحسب ما ظهر في الفيديو – ألفاظًا نابية وخادشة للحياء.

وأثار المشهد غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، خصوصًا مع استمرار الاعتداء دون تدخل مباشر من أي طرف داخل المنزل، ما زاد من حدة التفاعل مع الواقعة ووصفها البعض بأنها "مشهد عنف أسري صادم".

موقف الزوج وتفاصيل ما قبل الحادثة
وبحسب ما تم تداوله، فإن الزوج كان حاضرًا أثناء الواقعة، لكنه لم يتدخل لوقف الاعتداء، واكتفى بتصوير ما يحدث بهاتفه المحمول، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة ضده، وسط تساؤلات حول دوافع عدم تدخله لحماية زوجته.

كما تبين أن الزوجة كانت قد غادرت منزل الزوجية إلى منزل أسرتها نتيجة خلافات أسرية سابقة، قبل أن تعود لاحقًا إلى المنزل لأخذ متعلقاتها الشخصية وملابسها وأطفالها، لتفاجأ – وفق روايات متداولة – بتعرضها لهذا الاعتداء من والد زوجها.

تحرك أمني وفحص ملابسات الواقعة
وبالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين القائمة على النشر، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وزوجها منجد، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، ووجود دعاوى قضائية متبادلة بينهما، وخلال شهر أكتوبر عام 2025 حدثت مشاجرة بين الزوجة ووالد زوجها الظاهر بمقطع الفيديو، بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، على رؤية الأنجال، تعدى كلاً منهما على الآخر بالضرب بالأيدى، وقيام زوجها بتصوير المشاجرة لإثبات تعديها على والده، وتم الصلح والتراضى فيما بينهما.

كما تبين أنه فى وقتٍ لاحق تمكنت الزوجة من التحصل على المقطع المشار إليه وقامت بإستقطاع جزء منه أثناء قيام والد زوجها بالتعدى عليها بالضرب وجذبها من ملابسها لإخراجها من مسكنهم وقامت بنشره بمواقع التواصل الإجتماعى بزعم تعدى زوجها ووالده عليها للتشهير بهما وكسب التعاطف لصالحها.

تداول واسع وتفاعل مجتمعي
انتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قيام الزوجة بنشره داخل إحدى المجموعات، ما دفع حالة من الجدل الكبير، وانقسمت التعليقات بين من طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، ومن دعوا إلى التحقق من ملابساتها كاملة قبل إصدار الأحكام.

ومن جانبه، قال محمد، صاحب أحد محلات البقالة القريبة من منزل الأسرة، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة الاعتداء في فيديو كفر الشيخ لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا أن الحادث مرتبط بخلافات أسرية سابقة بين الأطراف.

وأضاف محمد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الزوجة كانت قد غادرت منزل الزوجية بسبب خلافات، ثم عادت لاحقًا لأخذ متعلقاتها وأطفالها، لتقع مشادة مع والد زوجها تطورت للاعتداء متبادل بين الطرفين ولكن الزوجة اقتطعت الفيديو لتظهر أن الإعتداء من والد زوجها فقط ولكن الحقيقة أن الإعتداء كان متبادل بينها وبينه.

وولفت إلى أن الفيديو المتداول تم تصويره منذ حوالي 7 أشهر، قبل أن يتم الصلح لاحقًا بين جميع الأطراف.

وتعكس هذه الواقعة، في حال ثبوت تفاصيلها، حجم التحديات المرتبطة بالعنف الأسري والتوثيق الرقمي للانتهاكات، حيث باتت الهواتف المحمولة وسيلة لكشف وقائع صادمة، لكنها في الوقت نفسه تفتح نقاشًا أوسع حول حدود المسؤولية الأخلاقية والقانونية داخل الأسرة، وضرورة التعامل مع مثل هذه الحوادث عبر القانون والجهات المختصة لضمان العدالة وحماية الضحايا.

كفرالشيخ محافظة كفرالشيخ زوجة ابنه الرجل المسن

