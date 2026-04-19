محافظة الجيزة: فتح باب التقديم لترخيص 115 سيارة ميكروباص لخدمة ضواحي جنوب المحافظة

تُعلن محافظة الجيزة عن فتح باب التقديم لترخيص عدد (115) سيارة أجرة ميكروباص سعة 14 راكبًا، للعمل على خطوط سير ضواحي جنوب الجيزة، والتي تشمل مدن: (أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف – أطفيح)، بالإضافة إلى خطوط المنطقة الجنوبية للأقاليم.

كما سيتم اختيار عدد (25) سيارة ضمن قائمة الاحتياطي من خلال قرعة علنية تُجرى بين السادة المتقدمين

ويأتي ذلك في ضوء موافقة السيد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لتيسير حركة تنقل المواطنين وتدعيم خطوط النقل الجماعي بالمناطق الجنوبية بما يسهم في تقليل التكدسات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وتنوه محافظة الجيزة أنه سوف يتم طرح كراسة الشروط اعتبارًا من يوم 20 / 4 / 2026 ولمدة أسبوعين.

الشروط الواجب توافرها:

أن تكون السيارة حديثة بالكامل موديل 2025 / 2026، ولم يسبق ترخيصها.

تقديم ما يفيد ملكية السيارة (عقد المبايعة – فاتورة الشراء – إيصال كهرباء ومياه حديث).

تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمالك السيارة.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية، على أن يكون المتقدم من قاطني ضواحي جنوب محافظة الجيزة.

وتُعقد القرعة العلنية بمقر الجهاز التنفيذي لمشروع مواقف سيارات النقل الجماعي، الكائن بميدان الجيزة بجوار مسجد الاستقامة.