فرج عامر: أعطوا الفرصة لمنصور وعبد الحفيظ وستظهر النتائج

أبدى المهندس فرج عامر دعمه لاختيار ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ لإدارة ملف كرة القدم داخل النادي الأهلي، مؤكدًا ثقته في قدرتهما على تحقيق النجاح.

وكتب عامر عبر حسابه على «فيسبوك»: انا مع اختيار ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ لادارة ملف كرة القدم بالنادي الأهلي، ولكن للعلم هم تم تفويضهم بعد انتهاء فترة القيد الأخيرة اعطوهم الفرصة حينجحوا وبسرعة".

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة وديه مساء غدا باستاد مختار التتش أمام زد استعداداً لمواهة بيراميدز المقرر لها 27 ابريل الجاري في الجوله الرابعة منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري، وسيدفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني بجميع اللاعبين بهدف تجهيزهم للمرحله المقبله خاصة يلسين كامويش مهاجم الفريق والذي تألق بصورة لافته للنظر في التدرىيباات الأخيرة .