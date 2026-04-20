مساعدات مالية عاجلة.. محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عقد لقاءاته المباشرة مع المواطنين، حيث إستمع إلى مطالب وشكاوى 38 مواطناً ومواطنة ، فى إطار حرص المحافظة على فتح قنوات تواصل فعالة ، بما يحقق الإستجابة السريعة ويلبى إحتياجات وفقاً للإمكانيات المتاحة .

ويأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية ، والتى تجسد نهجاً إنسانياً يضع المواطن على رأس أولويات العمل التنفيذى ضمن فلسفة الجمهورية الجديدة .

وجاءت الفئات الأولى بالرعاية ، وعلى رأسها ذوو الإعاقة فى صدارة اللقاء ، حيث أكد المهندس عمرو لاشين على منحهم أولوية مطلقة من أجل الإستجابة لمطالبهم ، مع سرعة التدخل لتلبيتها تجسيداً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تمكينهم ودمجهم مجتمعياً .

ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية من خلال مؤسسة التكافل ، مع سرعة إنهاء إجراءات إدراج المستحقين ضمن برنامج " تكافل وكرامة " ، مع إجراء بحوث إجتماعية دقيقة لعدد من الحالات لدراسة أحقيتهم فى الحصول على " بايكات " داخل السويقات بهدف توفير مصدر دخل مستدام يعزز من قدرتهم على تحسين مستوى معيشتهم .

كما إصدار محافظ أسوان توجيهات فورية بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لإحدى الحالات المرضية بما يسهم فى رفع المعاناة وتسريع وتيرة تماثلهم للشفاء ، مكلفاً مسئولي مديرية العمل بتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب فى القطاع الخاص، مع تفعيل نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة دعماً لدمجهم فى سوق العمل ، مع توجيه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بسرعة التعامل مع عدد من المطالب الجماهيرية ميدانياً ، مع إحالة بعض الطلبات للمستشار القانونى ومديرية التنظيم والإدارة لدراستها وإتخاذ ما يلزم بشأنها .

وتم تكليف رؤساء المراكز والمدن بتعميم نموذج اللقاءات الجماهيرية داخل نطاقاتهم، لتقريب الخدمة من المواطن وتخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل ، مع التأكيد على سرعة الإستجابة للمطالب الجماهيرية ، والعمل بروح الفريق لتقديم حلول واقعية ومستدامة ، تسهم فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .