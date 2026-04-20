سقوط المتهمين بسرقة دراجتين ناريتين بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله صاحبة الحساب وزوجها من سرقة دراجتين ناريتين من داخل سور منزلهما بكفرالشيخ.



بالفحص أمكن تحديد "صاحبة الحساب" وبإستدعائها حضرت رفقة زوجها (مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ)، بسؤالهما قررا إكتشافهما سرقة الدراجة النارية الخاصة بهما من منزلهما، وفى وقت لاحق إكتشفا سرقة دراجة آخرى.



أمكن تحديد مرتكبا الواقعتين (عنصرين جنائيين - مقيمان بذات الدائرة "كلاً منهما محبوس على ذمة إحدى القضايا") بمناقشتهما إعترف أحدهما بسرقة إحدى الدراجتين والتصرف فيها لعميلين سيئا النية "تم ضبطهما" وأرشدا عن الدراجة المستولى عليها ، وإعترف الثانى بسرقة الدراجة الأخرى وتبين سابقة ضبطها بحوزته حال ضبطه فى إحدى القضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.