توم واريك: الولايات المتحدة جادة في المفاوضات مع إيران بتمثيل رفيع المستوى

قال توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، إنّ الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع جولة المفاوضات الحالية، مشيرًا إلى أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في طريقهم للمشاركة في هذه المحادثات، رغم أنهم لم يصلوا بعد.

وأضاف توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السؤال الأهم في هذه المرحلة يتعلق بطبيعة الحضور الإيراني، في ظل إدراك الجميع لمدى الحذر الذي تبديه طهران تجاه هذه المفاوضات.

وأشار توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، إلى أن انخراط إيران في محادثات جادة بشأن الملف النووي ومضيق هرمز وغيرها من القضايا يمثل عاملًا حاسمًا في دفع العملية التفاوضية قدمًا، مؤكدًا أنه في حال أبدت طهران استعدادًا حقيقيًا، فلن يكون لديها ما تخشاه، أما إذا اتجهت إلى تقديم ردود سلبية، فإن فرص تحقيق تقدم ستظل محدودة، وقد لا تتطور المفاوضات إلى مراحل متقدمة.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن عدم دفع إسرائيل له نحو الحرب، أوضح توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، أن هناك من يرى، خاصة في الشرق الأوسط، وجود ضغوط من هذا النوع، إلا أن ترامب -بحسب واريك- يؤكد أن قراره ينبع من رغبته في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن التاريخ سيحكم عليه في هذا الملف إذا سمح بحدوث ذلك.

وتابع توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، أن هذا الملف يرتبط أيضًا باعتبارات سياسية داخلية، من بينها الانتخابات المقبلة في نوفمبر، حيث إن مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي قد تؤثر على المشهد الانتخابي.

وشدد توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، في الوقت ذاته على أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن الاعتماد على العمليات العسكرية وحدها لن يكون كافيًا للوصول إلى حل.

