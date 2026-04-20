الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توم واريك: الولايات المتحدة جادة في المفاوضات مع إيران بتمثيل رفيع المستوى

عادل نصار

قال توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، إنّ الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع جولة المفاوضات الحالية، مشيرًا إلى أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في طريقهم للمشاركة في هذه المحادثات، رغم أنهم لم يصلوا بعد.

وأضاف توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السؤال الأهم في هذه المرحلة يتعلق بطبيعة الحضور الإيراني، في ظل إدراك الجميع لمدى الحذر الذي تبديه طهران تجاه هذه المفاوضات.

وأشار  توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، إلى أن انخراط إيران في محادثات جادة بشأن الملف النووي ومضيق هرمز وغيرها من القضايا يمثل عاملًا حاسمًا في دفع العملية التفاوضية قدمًا، مؤكدًا أنه في حال أبدت طهران استعدادًا حقيقيًا، فلن يكون لديها ما تخشاه، أما إذا اتجهت إلى تقديم ردود سلبية، فإن فرص تحقيق تقدم ستظل محدودة، وقد لا تتطور المفاوضات إلى مراحل متقدمة.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن عدم دفع إسرائيل له نحو الحرب، أوضح  توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، أن هناك من يرى، خاصة في الشرق الأوسط، وجود ضغوط من هذا النوع، إلا أن ترامب -بحسب واريك- يؤكد أن قراره ينبع من رغبته في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن التاريخ سيحكم عليه في هذا الملف إذا سمح بحدوث ذلك.

وتابع  توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، أن هذا الملف يرتبط أيضًا باعتبارات سياسية داخلية، من بينها الانتخابات المقبلة في نوفمبر، حيث إن مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي قد تؤثر على المشهد الانتخابي.

وشدد  توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي سابقا، في الوقت ذاته على أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن الاعتماد على العمليات العسكرية وحدها لن يكون كافيًا للوصول إلى حل.
 

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

الشيخ رمضان عبد المعز

هل يُستجاب دعاء من ماله حرام؟.. رمضان عبد المعز يوضح

الزواج والمهر

هل يسقط حق المرأة في المهر بمرور الزمن؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

قراءة الورد اليومي من القرآن

هل يجوز قراءة الورد اليومي من القرآن أثناء الحيض؟.. أمين الإفتاء يجيب

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

