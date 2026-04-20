اقتصاد

استقرار يميل للارتفاع الطفيف .. أسعار الدرهم الإماراتي بختام تعاملات الاثنين 20 أبريل

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
رانيا أيمن

سجلت أسعار صرف الدرهم الإماراتي تحركات محدودة للغاية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 20 أبريل 2026؛ حيث حافظت العملة الإماراتية على مستويات قريبة جداً من أسعار أمس الأحد، مع ميول طفيفة نحو الارتفاع في بعض البنوك لم تتخط قروشاً معدودة.


وأظهرت شاشات التداول حالة من الهدوء في سوق الصرف؛ ففي البنك الأهلي المصري سجل سعر البيع 14.166 جنيه مقارنة بـ 14.12 جنيه بالأمس، بزيادة طفيفة قدرها 4 قروش. 

وفي بنك مصر، بلغ السعر اليوم 14.166 جنيه للبيع مقارنة بـ 14.08 جنيه أمس الأحد.
 

كما شهد بنك قطر الوطني (QNB) تحركاً طفيفاً حيث سجل الدرهم 14.130 جنيه للشراء و14.158 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد التي بلغت 14.06 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع. 

وفي بنك الإسكندرية، استقر سعر البيع عند 14.171 جنيه مقارنة بـ 14.08 جنيه في تعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك 

وفي البنوك الأخرى؛ سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس 14.164 جنيه للشراء و14.215 جنيه للبيع، 

بينما جاء السعر الرسمي في البنك المركزي المصري عند مستوى 14.135 جنيه للشراء و14.174 جنيه للبيع.
 

كما سجل الدرهم الإماراتي في بنك البركة 14.115 جنيه للشراء و14.157 جنيه للبيع، بينما طرح البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) الدرهم بسعر 14.111 جنيه للشراء و14.157 للبيع. 

وفي بنك الكويت الوطني (NBK)، سجلت الشاشات 13.954 جنيه للشراء و14.265 جنيه للبيع.
 

كما سجل المصرف العربي الدولي 14.087 جنيه للشراء و14.114 للبيع، 

وبلغ السعر في بنك "اتش اس بي سي" (HSBC) نحو 14.082 جنيه للشراء و14.108 للبيع، 

في حين سجل كريدي أجريكول 14.060 جنيه للشراء و14.160 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار حالة الاستقرار النسبي في سعر الصرف، حيث لم تشهد الأسواق أي قفزات سعرية ملموسة، وظلت التداولات تدور في نطاق ضيق وسط ترقب من المتعاملين لتحركات العملات العربية مع افتتاح تداولات يوم غد الثلاثاء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم أسعار العملات العربية اليوم

