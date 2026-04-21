سرق صندوق المسجد| تفاصيل معاقبة لص بالحبس 3 أشهر في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنح القاهرة، بمعاقبة عاطل بالحبس 3 أشهر بتهمة سرقة صندوق تبرعات مسجد بمنطقة الزواية الحمراء.

تفاصيل الواقعة

وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سرقة أحد الأشخاص محتويات صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال (المسؤول عن المسجد المشار إليه – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) قرر بقيام شخص مجهول بسرقة أموال صندوق التبرعات الخاصة بالمسجد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) وضبط المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.