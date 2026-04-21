أحمد عيد يروج لكواليس مسرحية جريمة في فندق السعادة بالرياض

روج الفنان أحمد عيد لمسرحية "جريمة في فندق السعادة" التي تم عرضها على خشبة مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي بالرياض في الفترة من 16- 20 أبريل الجاري.



وشارك أحمد عيد صورا من كواليس المسرحية عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلالها مع أبطال العرض منهم الفنان بيومي فؤاد.

وشارك ببطولة المسرحية كل من عارفة عبد الرسول، ويزو، صلاح الدالي، تأليف عمرو سمير عاطف وميشيل نبي، إخراج محمد جبر.

كانت آخر مشاركات أحمد عيد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أولاد الراعي"وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أشقاء ينطلقون في رحلة كفاح مريرة لبناء إمبراطورية تجارية تهز عالم المال. ومع تضخم الثروة والنفوذ، يتحول النجاح إلى اختبار قاسٍ لروابط الدم؛ حيث تتشابك المصالح وتنفجر صراعات السلطة والولاء بينهم. يضعهم العمل أمام خيارات مصيرية تهدد الكيان الذي بنوه معاً، كاشفاً كيف يمكن للمال أن يغير القلوب ويقلب الأشقاء إلى خصوم في ساحة معركة لا ترحم.