قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصحة: يجب التوجه نحو بناء تكنولوجيا وطنية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد

جلسة الرعاية الصحية بمنتدى الأعمال المصري الفنلندي
جلسة الرعاية الصحية بمنتدى الأعمال المصري الفنلندي
علياء فوزى

في إطار فعاليات منتدى الأعمال المصري–الفنلندي، عُقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان “الرعاية الصحية: بناء منظومة مستقبلية من خلال الاستثمار الاستراتيجي والابتكار”، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومتين المصرية والفنلندية، بمشاركة دكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للإصلاح المؤسسي، و يارنو سيرجيالا، نائب وزارة الخارجية الفنلندي لشؤون التجارة الخارجية، و دكتور خالد عليان، نائب رئيس شعبة المستلزمات الطبية، المجلس التصديري للصناعات الطبية، والسيدة آنا جودنهيلم، نائب الرئيس والمدير العام للصحة الإنجابية، شركة Revvity،.

وتناولت الجلسة آفاق التعاون بين مصر وفنلندا لتطوير قطاع الرعاية الصحية عبر منظومة حديثة تقودها الابتكارات، مع التركيز على صحة المرأة والطفل وصحة الفم والأسنان والتشخيصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والطب عن بُعد، بما يرفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية. كما بحثت الجلسة فرص الاستثمار المشترك في البنية التحتية الطبية الذكية وتوطين الصناعات الطبية في مصر، وتعزيز سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية للقطاع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الفنلندية في البحث والتطوير وربطها بالإمكانات الصناعية المصرية لبناء منظومة صحية مستدامة ومتكاملة.

 بناء تكنولوجيا وطنية

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي، علي أهمية التعاون لتطوير حلول ابتكارية تُلبي احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى التوجه نحو بناء تكنولوجيا وطنية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد. 

وأوضح أن هناك فرصًا واعدة للتعاون، خاصة في مجالات صحة المرأة والطفل، باعتبارها أولوية وطنية، لافتًا إلى نجاح مصر في التحول من نهج العلاج إلى الوقاية.

 كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا جاهزية مصر للتنفيذ العملي والتعاون مع الجانب الفنلندي لبناء نموذج ناجح يُحتذى به.

وقال يارنو سيرجيالا، نائب وزير الخارجية الفنلندي لشؤون التجارة الخارجية، ننظر لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفنلندا في مجالات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الحلول المبتكرة ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، خاصة القطاع الصحي، ودعم مسارات التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عليان، نائب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالمجلس التصديري للصناعات الطبية، أن مصر تمتلك قاعدة قوية من المنتجات الطبية وتقنيات الأشعة، بما يفتح المجال أمام فرص واسعة للتعاون في التصنيع المحلي. وأشار إلى تنامي الشراكات مع دول أفريقيا وآسيا، فضلًا عن المزايا التنافسية التي توفرها المناطق الحرة، بما في ذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية وإمكانية التصدير، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير، مؤكدًا أن مصر تشهد حاليًا تحولًا تكنولوجيًا يدعم تطوير القطاع الطبي وتعزيز قدراته التنافسية.

كما اشارت آنا جودنهيلم، نائب الرئيس والمدير العام للصحة الإنجابية بشركة Revvity، أن الصحة تمثل “تاجًا على رؤوس الأصحاء”، مشددة على أهمية فهم أسباب الاعتلال لدى حديثي الولادة للحد من معدلات الوفاة، وتطوير الخدمات الصحية عبر استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص المبكر للأمراض. 

وأشادت بالتطور الملحوظ في المنظومة الصحية المصرية، وبالمبادرات الوطنية مثل “100 مليون صحة”، معتبرة أن مصر تمثل نموذجًا يُحتذى به، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الجانبين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي.

الرعاية الصحية الاستثمارات مصر فنلندا المستلزمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

