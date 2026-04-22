شاهد| BYD أتو 8 DM-i الهجينة الجديدة

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد BYD أتو 8 DM-i الهجينة، وتنتمي أتو 8 DM-i لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك BYD أتو 8 DM-i الهجينة

زودت سيارة BYD أتو 8 DM-i الهجينة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها منظومة Super Plug-in Hybrid الهجينة القابلة للشحن الخارجي بقوة 275 حصان، وبها وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن/ متر، وبها بطارية Blade من نوع LFP سعة 19 كيلوواط/ساعة وتدعم الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط بينما يبلغ مدى القيادة الكهربائي الخالص نحو 100 كم/ساعة .

أبعاد BYD أتو 8 DM-i الهجينة

تتوافر سيارة BYD أتو 8 DM-i الهجينة بطول 5.04 متر، وعرض 1.996 متر، وارتفاع 1.76 متر ، وبها قاعدة عجلات تصل إلى 2.95 متر.

مواصفات BYD أتو 8 DM-i الهجينة

زودت سيارة BYD أتو 8 DM-i الهجينة بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED أمامية وخلفية، وبها إضاءة نهارية LED، وبها وظيفة Follow Me Home، وبها إضاءة ترحيبية ديناميكية، وبها مصابيح أمامية أوتوماتيك، وبها مصباح ضباب خلفي، وبها سقف بانوراما زجاجي مزود بستارة كهربائية، وبها قضبان سقف من الألومنيوم، وبها باب خلفي كهربائي، وبها جنوط مقاس 20 بوصه، وبها زجاج أمامي عازل للحرارة والصوت ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية، وبها زجاج خلفي وجانبي داكن، وبها مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي والتسخين.

بالاضافة إلي ان سيارة BYD أتو 8 DM-i الهجينة بها، شاشة عدادات رقمية TFT مقاس 10.25 بوصه، وبها شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصه تدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي وأوامر صوتية عبر هاي، بي واي دي ، وبها شاحن لاسلكي للهاتف بقوة 50 واط، ومنفذي USB أماميين من نوع تايب-C، ومنفذين خلفيين من نوع تايب-C وتايب-A وخدمة اتصال 4G وخدمات بي واي دي السحابية، وبها نظام صوتي مكون من 10 سماعات.

ويوجد بـ سيارة BYD أتو 8 DM-i الهجينة، إضاءة قراءة LED أمامية وخلفية، ونوافذ كهربائية أوتوماتيكية للأبواب الأربعة مع نظام مانع للانغلاق، وبها شماسات أمامية بمرايات مضاءة وتكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وبها نظام تكييف مستقل للصف الثالث، وفتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، وبها فلتر PM2.5 لتنقية الهواء.