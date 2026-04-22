ثمرة السلام المصرية.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

جاء بها:-

يَُشرفنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين من تحرير ســـيناء .. أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأسمى الأمانى داعين الله العلى القدير .. أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيـق والسـداد .

إننا نحتفل بكل فخر وإعتزاز بهذه المناسبة المجيدة

كثمرة من ثمار السلام الذى فرضته الإرادة المصرية بما حققته من بطولات وإنتصارات ، بذلت فيها أزكى الدماء وقدمت أغلى الشهداء من أجل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق العادلة تأكيداً وتجسيداً لدور مصر الرائد فى إحلال الأمن والسلام والدفاع عن المقدسات والحريات وحماية مقدرات الشعوب .. وجمع شمل الأمة وإعلاء كلمتها فى كل

الأوساط والمحافل الدولية .

حفظكم الله سيادة الرئيس ، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعمَ المولى ونعمَ النصـير .





وكل عــــام وسيــادتكم بخـــير ،،