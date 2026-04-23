11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي
البيت الأبيض: ترامب لم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
ساويرس: التقلبات لن تطول.. والمنطقة قد تهدأ بالكامل حال تغيير النظام الإيراني
سعر الدولار اليوم الأربعاء.. هدوء نسبي واستقرار عند مستويات مرتفعة
اشتداد المنافسة في مجموعة التتويج بالدوري المصري «صراع مفتوح حتى النهاية»
شبانة يفجر مفاجأة حول مستحقات زيزو لدى الزمالك: يطالب بـ 100 مليون جنيه
ملاكي تصطدم بموتوسيكل..إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالدقهلية
رئيسة الضرائب: الإقرارات «إلكترونية» بالكامل وحزمة جديدة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
الضرائب: الحصيلة الضريبية تقفز 35% دون زيادة ضرائب.. و97 مليار جنيه التزام طوعي من 751 ألف ممول
انفراد.. شبانة: محامي أحمد زيزو سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال أيام لعرض تفاصيل القضية
«50 % من النجاح خارج الملعب» .. «مجاهد» يكشف كواليس دعم المنتخب قبل المونديال
رويترز: اعتراض 3 ناقلات إيرانية وسط تشديد الحصار البحري على طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عادل خطاب يحذر: الفيب كارثة تؤدي لفشل تنفسي ورئة الفشار

رحمة سمير

حذر د. عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، من خطورة انتشار استخدام السجائر الإلكترونية «الفيب» في مصر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا صحيًا حقيقيًا خاصة بين الشباب وصغار السن.

وأوضح “خطاب” خلال برنامج يحدث في مصر، أن التجارب الدولية، خاصة في المملكة المتحدة، دفعت لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من التدخين، بعد تسجيل نحو 400 ألف حالة دخول مستشفيات سنويًا بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين، إلى جانب 64 ألف حالة وفاة، بتكلفة مباشرة تبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني، فضلًا عن خسائر غير مباشرة تصل إلى 27.6 مليار جنيه.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية، إلى أن القوانين الجديدة لا تستهدف السجائر التقليدية فقط، بل تشمل جميع منتجات التبغ، وعلى رأسها «الفيب»، الذي وصفه بأنه «كارثة متنامية» في مصر.

وأضاف عادل خطاب، أن دراسات سابقة في الولايات المتحدة، خاصة قبل جائحة كورونا، رصدت حالات خطيرة لشباب يعانون من التهابات رئوية حادة وغير مسبوقة، تبين لاحقًا أن العامل المشترك بينهم هو استخدام «الفيب»، ما أدى إلى ظهور ما يُعرف بـ«رئة الفشار»، وهي حالة قد تتطور إلى فشل تنفسي يستدعي دخول الرعاية المركزة.

وأكد “خطاب” أن خطورة «الفيب» تتضاعف بسبب النكهات الجاذبة التي تستهدف صغار السن، حيث يقبل عليه أطفال وشباب لم يسبق لهم التدخين، ما يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة.

ودعا إلى ضرورة التحرك السريع لإصدار تشريعات مماثلة في مصر للحد من انتشار هذه الظاهرة، وحماية الشباب من مخاطرها الصحية الجسيمة.

أستاذ الأمراض الصدرية مصر الفيب فشل تنفسي رئة الفشار»

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

الزمالك وبيراميدز

مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

هاني شاكر

طارق الشناوي يوضح حقيقة تدهور حالة هاني شاكر الصحية وينقل رسالة زوجته من باريس

المتهم

وقع حجارة على الطريق .. القبض على سائق سيارة نقل بسوهاج

مستريح السيارات

تأجيل محاكمة زوجة أمير الهلالي مستريح السيارات

المتهمة

فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

مهرجان أسوان للمرأة يناقش خيوط الهوية في الأزياء السينمائية بين مصر وإيطاليا

جوري بكر تثير الجدل بخصر منحوت في آخر إطلالة لها

تناول البيض المسلوق على الريق.. لهذه الأسباب

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

صورة من الفيديو

تجار مواشي وشنطة فلوس| حكاية نقطة بمليون جنيه في فرح بالغربية.. المعازيم يكشفون القصة

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

