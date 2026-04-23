المدير الإداري لسلة الزمالك: إنكار الذات كان شعارنا من أجل حصد لقب الكأس

أكد مصطفى محسن، المدير الإداري لفريق السلة بنادي الزمالك، أهمية تحقيق لقب كأس مصر بالنسبة لفريق الزمالك، وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق والنادي ككل.

وقال مصطفى محسن، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أيًا كانت المشكلات المادية في النادي فهو ظروف خارج عن إدارة الجميع».

وأردف قائلًا: «إنكار الذات كان شعارنا في الفترة الأخيرة من أجل حصد لقب الكأس».

وتابع قائلًا: «كنا قريبين جدًا من التواجد في سلسلة نهائي دوري السلة ولكن الحظ لم يحالفنا والقادم أفضل بالنسبة لفريق كرة السلة بنادي الزمالك»، مضيفًا: «لاعبو الزمالك مفيش مرة كنا تحت الضغط ومكنوش على أد المسؤولية في المباريات».

وأضاف محسن: «السيطرة على أوضة اللبس مهمة جدًا وبتريح المدير الفني، وهذا ما يفعله عمر هشام داخل أوضة اللبس، فهو قائد بمعنى الكلمة».