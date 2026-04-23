الأبيض الأقرب للفوز.. شوقي غريب يتحدث عن مباراة الزمالك وبيراميدز

أكد شوقي غريب نجم غزل المحلة والكرة المصرية السابق، أن فريق الزمالك يتميز بالثبات النسبي في تشكيلته، حيث يقتصر التغيير غالبًا على لاعب أو اثنين فقط، على عكس بيراميدز الذي يشهد تغييرات أكبر من مباراة لأخرى.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هذا الفارق في الاستقرار يمنح الزمالك نوعًا من التجانس داخل الملعب مقارنة ببيراميدز.

وأضاف أن المدير الفني معتمد جمال يحب تقديم كرة قدم جيدة، مشيرًا إلى أن فوزه السابق على بيراميدز في مباراة الدور الأول يمنحه دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة الغد.