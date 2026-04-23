أخبار التكنولوجيا ..قبل ما تبيع موبيلك إليك نصائح قد تنقذك من تسريب حياتك بالكامل ومستخدموا هواتف بيكسل يثيرون الجدل لهذا السبب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قبل ما تبيع موبيلك .. نصائح قد تنقذك من تسريب حياتك بالكامل

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا ومع إطلاق العديد من النماذج الجديدة، قد يختار الكثيرون منا القيام بالترقية وشراء هواتف ذات إمكانيات أعلى وأكثر تقدمًا ولكن قبل بيع هاتفك إليك وفقا لموقع gizmochina كيفية القيام بمسح البيانات بأمان

OnePlus Watch 4 بهيكل من التيتانيوم ونظام تشغيل Wear OS 6

ظهرت ساعة OnePlus Watch 4 الجديدة كلياً على الموقع الرسمي لشركة OnePlus، كاشفةً عن معظم مواصفاتها قبل الإعلان الرسمي عن إطلاقها. وإلى جانب تفاصيل الأجهزة، ظهرت الساعة أيضاً مع تحديث برمجي رئيسي قد يجعلها من أوائل الساعات الذكية التي تُطرح في الأسواق بأحدث إصدار من نظام Wear OS.

بعد تحديث مارس 2026 ..مستخدموا هواتف بيكسل يثيرون الجدل لهذا السبب

أقرت جوجل الآن بوجود مشكلة استنزاف البطارية التي تؤثر على هواتف Pixel بعد تحديث مارس 2026، وقد تسبب ذلك في إحباط عدد كبير من المستخدمين.

بدأت التقارير بالظهور بعد فترة وجيزة من إطلاق التحديث. لاحظ المستخدمون أن شحن هواتفهم يتناقص بسرعة أكبر من المعتاد، حتى في بعض الأحيان عندما يكون الجهاز في وضع الخمول. بالنسبة للكثيرين، ما كان يُعتبر بطارية تدوم ليوم كامل بسهولة، أصبح الآن بالكاد يكفي لنصف يوم.

بشاشة فائقة وترقيات كبيرة .. لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad T14 Gen 7 عالمياً

أصبح جهاز Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 اللوحي رسميًا الآن، ليحل بهدوء محل جهاز Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 الذي صدر العام الماضي. عرضت Lenovo الكمبيوتر المحمول لأول مرة في مؤتمر MWC 2026، لكن المبيعات بدأت فقط في مناطق مختارة.

يقتصر جهاز T14 الجديد حاليًا على معالجات Panther Lake من إنتل. أما إصدارات AMD، المتوقع أن تشمل معالجات تصل إلى Ryzen AI 7 Pro 450، فهي غير متوفرة بعد. كما أن الجهاز غير متوفر في أمريكا الشمالية عند إطلاقه، حيث أدرجته لينوفو على أنه “قريبًا”