بهدف بيزيرا.. الزمالك يفوز على بيراميدز في قمة الدوري
مستشار بالكنيسة الإنجيلية: وثيقة تأمينية لدعم المرأة بعد الطلاق وضمان حقوق الأطفال
العالم على موعد مع كسوف ثانٍ للشمس في 2026 .. متى يحدث؟
بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بيراميدز بالدوري
استجابة لـ صدى البلد.. رمد المنوفية تجري عملية لطفل فقد عينه بسبب سن قلم
بلتاجي وبكري يدعوان لحوار وطني لوضع خطة تنفيذ لـ مبادرة سداد ديون مصر
هند الضاوي: سقف تصريحات إيران ارتفع لمستوى غير مسبوق في تاريخ صراعها مع أمريكا
مصطفى بكري: جهود وزارة الزراعة تعزز إنتاج القمح وتدعم التوسع في استصلاح الأراضي
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي
مصطفى بكري: الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا وتواجه التحديات بوعي كامل
الجمعة 12:53 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي 2026 في القاهرة والمحافظات
تقديم الساعة 60 دقيقة الليلة.. بدء التوقيت الصيفي 2026 في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا ..قبل ما تبيع موبيلك إليك نصائح قد تنقذك من تسريب حياتك بالكامل ومستخدموا هواتف بيكسل يثيرون الجدل لهذا السبب

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قبل ما تبيع موبيلك .. نصائح قد تنقذك من تسريب حياتك بالكامل 

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا ومع إطلاق العديد من النماذج الجديدة، قد يختار الكثيرون منا القيام بالترقية وشراء هواتف ذات إمكانيات أعلى وأكثر تقدمًا ولكن قبل بيع هاتفك إليك وفقا لموقع gizmochina كيفية القيام بمسح البيانات بأمان 

OnePlus Watch 4 بهيكل من التيتانيوم ونظام تشغيل Wear OS 6

ظهرت ساعة OnePlus Watch 4 الجديدة كلياً على الموقع الرسمي لشركة OnePlus، كاشفةً عن معظم مواصفاتها قبل الإعلان الرسمي عن إطلاقها. وإلى جانب تفاصيل الأجهزة، ظهرت الساعة أيضاً مع تحديث برمجي رئيسي قد يجعلها من أوائل الساعات الذكية التي تُطرح في الأسواق بأحدث إصدار من نظام Wear OS.

بعد تحديث مارس 2026 ..مستخدموا هواتف بيكسل يثيرون الجدل لهذا السبب

أقرت جوجل الآن بوجود مشكلة استنزاف البطارية التي تؤثر على هواتف Pixel بعد تحديث مارس 2026، وقد تسبب ذلك في إحباط عدد كبير من المستخدمين.
بدأت التقارير بالظهور بعد فترة وجيزة من إطلاق التحديث. لاحظ المستخدمون أن شحن هواتفهم يتناقص بسرعة أكبر من المعتاد، حتى في بعض الأحيان عندما يكون الجهاز في وضع الخمول. بالنسبة للكثيرين، ما كان يُعتبر بطارية تدوم ليوم كامل بسهولة، أصبح الآن بالكاد يكفي لنصف يوم.

بشاشة فائقة وترقيات كبيرة .. لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad T14 Gen 7 عالمياً

أصبح جهاز Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 اللوحي رسميًا الآن، ليحل بهدوء محل جهاز Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 الذي صدر العام الماضي. عرضت Lenovo الكمبيوتر المحمول لأول مرة في مؤتمر MWC 2026، لكن المبيعات بدأت فقط في مناطق مختارة.
يقتصر جهاز T14 الجديد حاليًا على معالجات Panther Lake من إنتل. أما إصدارات AMD، المتوقع أن تشمل معالجات تصل إلى Ryzen AI 7 Pro 450، فهي غير متوفرة بعد. كما أن الجهاز غير متوفر في أمريكا الشمالية عند إطلاقه، حيث أدرجته لينوفو على أنه “قريبًا”

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

إبراهيم عادل

سيرحل للدوري القطري.. أول ضحايا صفقة إبراهيم عادل في الأهلي

لاند روفر Sanguinello Orange

بعد مرور 20 عاما.. لاند روفر تقدم نسختها Sport بإصدار برتقالي

تويوتا هايلاندر 2026

سعر ومواصفات تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية

بيئة عمل

كيف تعيد التكنولوجيا بيئة العمل الذكية.. تفاصيل تكشفها HP العالمية

الناس فاكراها مليانة بروتين .. 6 أكلات واخدة أكبر من حقها فى الريجيم

طريقة صدور دجاج بصوص الليمون والزبدة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها خلال رحلتها بلندن

مجدي الهواري يكشف كواليس ما لم يُحكى عن بني مزار

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

