زوجة سامي عبد الحليم تكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم عن مستجدات حالته الصحية، مؤكدة أنه لا يزال يخضع للرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة، في إطار متابعة دقيقة من الفريق الطبي المعالج، وذلك لضمان استقرار وضعه الصحي بشكل كامل خلال هذه المرحلة .

وفي تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أوضحت أن حالته تشهد متابعة مستمرة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن الأطباء يبذلون جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار المؤشرات الحيوية، مع الالتزام بخطة علاجية دقيقة تتناسب مع حالته.

وأضافت أن باب الزيارة لم يُغلق كما أُشيع، بل هو متاح أمام الأصدقاء وزملائه من الوسط الفني، وكذلك محبيه الراغبين في الاطمئنان عليه، مؤكدة أن الدعم النفسي والمعنوي الذي يتلقاه من المقربين له يُمثل عاملًا مهمًا في رحلته العلاجية.

وأشارت إلى أن الأسرة تتابع التطورات أولًا بأول، معربة عن امتنانها لكل من سأل عنه أو دعا له، ومشددة على أهمية تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بحالته الصحية، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تقييم مدى استجابته للعلاج، معربة عن أملها في تحسن حالته وعودته إلى جمهوره في أقرب وقت ممكن.